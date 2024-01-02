新住民證照獎勵調高至5萬元！外籍配偶成服裝設計師 申請條件曝
為了鼓勵新住民參加技術士技能檢定取得證照，提高社會競爭力，內政部移民署辦理新住民及子女獎助（勵）學金計畫，112學年度甲級技術士證照獎勵金由3萬元調高為5萬元，新住民如近3年（110、111或112年）內考取甲、乙、丙級或單一級別技術士證可以申請證照獎勵金，預計於113年2月22日至3月22日報名，歡迎符合條件者踴躍申請。
國際中心賴正琳／綜合報導
榮獲111學年度甲級技術士證照獎勵金的新住民劉麗君女士，和先生育有2個可愛的女兒。劉女士對於女裝製作有深厚興趣，自109年在勞動部勞動力發展署桃竹苗分署的服裝樣板設計班，接受非常紮實的900小時專業訓練，她特別感謝多位老師的悉心和專業技能傳授，讓她建立良好基礎，順利於110年3月考取女裝乙級技術士證照，而且更有信心的報名甲級技術士證照考試。
劉女士收到甲級考試通知時，她的先生為了讓她專心練習及準備考試，在寒假及過年期間照顧2個女兒，2個女兒也很開心能擔任劉女士服務設計的模特，劉女士在家人支持及老師鼓勵下，順利取得甲級女裝技術士證。未來她希望可以到服裝或紡職品相關科系的研究所繼續深造，培養專業知識和精進設計技能，為做出自己的品牌繼續努力。
移民署表示，為鼓勵新住民學習技能，提升職場就業機會並減輕經濟負擔，自107年起提供新住民甲、乙、丙級技術士證照獎勵金，更於109年起增列單一級別技術士證照獎勵金，迄今獲獎人數已逾4,000人，期許新住民創造優勢，勇往「職」前，相關報名資訊可查詢內政部移民署全球資訊網（http://www.immigration.gov.tw）及新住民培力發展資訊網（http://ifi.immigration.gov.tw），或撥打移民署02-23889393分機2525洽詢。