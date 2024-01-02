星晨酒藏 X BMW台北汎德i5試駕會 豪車美酒VIP饗宴
BMW台北汎德近日舉辦BMW VIP 饗宴活動，提供VIP試駕全新BMW i5純電豪華房車，同時獻上星晨酒藏-無酒精氣泡葡萄飲，讓賓客們邊試駕邊品嚐無酒精香檳，營造「豪車美酒」奢華氛圍迎接2024年到來！
記者金武鳯/綜合報導
酒後不開車是人人必遵行法規！ 由星晨酒藏引進來自法國夏凡酒莊的無酒精葡萄酒，獨特的「脫醇」技術，去除酒精成分，以「旋轉蒸餾法」的釀製工藝，讓葡萄酒脫去了傷身的酒精，依然能保有葡萄酒的色澤香氣與口感，留下白藜蘆醇，單寧酸，多酚等營養成分。由於健康低卡，豐富果香及酒感，廣受時尚菁英圈歡迎，今年獲選VOGUE FNO SELECT，時尚風格選品當代趨勢的殊榮。
試駕會中，車主們表示，開著全新BMW i5，品味麝香葡萄香檳，迎接2024年到來，充滿歡慶儀式感！其中有不少車主帶著全家人一同參與活動，提到這次試駕會中所提供之無酒精香檳，一家老小都很喜歡，因為不受年齡限制可以『全家一起喝』，也讚許BMW台北汎德的貼心準備，讓自行駕車來參加試駕體驗活動的車主，不必擔心喝完香檳有酒後駕駛問題！
星晨酒藏 X BMW台北汎德i5試駕會，名車加香檳提升豪奢慶祝的開心氛圍。尤其無酒精飲品適合任何社交場合，消費者在品嚐葡萄酒感，享受儀式感之餘，也能輕鬆盡情健康零負擔。