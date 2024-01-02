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離婚後仍可在台撫養子女！移民法修正後新上路　外配喜極而泣

▲ 移民法修法後施行的第1天，越配小美（化名）趕到移民署台北市服務站順利辦理送件申請。（圖／移民署提供）
▲ 移民法修法後施行的第1天，越配小美（化名）趕到移民署台北市服務站順利辦理送件申請。（圖／移民署提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

為營造友善移民環境，入出國及移民法部分條文自113年1月1日修正施行，放寬居留規定，增訂在台合法居留之外籍配偶，離婚後照顧在台設有戶籍未成年子女且有撫育事實者，於子女成年後，還是可以繼續居留，以兼顧家庭團聚權。修法後施行的第1天，越配小美（化名）趕到移民署台北市服務站順利辦理送件申請，一圓留台照顧女兒之夢。

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小美於多年前以依親配偶名義在台居留，離婚後小美遂帶著未成年女兒返回越南並撫養長大，女兒於當地寄讀國小及國中，欲繼續升學時，卻因女兒無越南國籍無法進入正式高中就讀，於是在109年小美帶著女兒返台，想給女兒更好的升學教育機會。

依原先移民法修法前規定，因女兒已成年，為母的小美只能居留到女兒成年時就必須離開台灣，忍受親人離別之痛。不過現在修法後小美可以繼續居留，得知這項好消息的她喜極而泣，感謝政府修法使母女得以團聚。

新修正之「入出國及移民法部分條文修正案」第31條規定略以：外籍配偶喪偶、家暴離婚未再婚、或曾經在台合法居留的外籍配偶於離婚後，對我國未成年子女有撫育事實、行使負擔權利義務或會面交往等情形，或廢止居留對有戶籍未成年子女造成重大且難以回復損害之虞，准予繼續居留者，其子女已成年，得以繼續居留。

談到在台灣的生活，小美充滿感恩。她說，衷心感謝政府長期以來關注新住民處境、並適時修法，讓他們可以在台灣安頓下來，她認為女兒返台接受教育是正確的決定，也相信可為女兒的未來打下更堅實的基礎。

台北市服務站主任蘇慧雯表示，新住民是台灣社會的一部分，內政部移民署長期以來，對新住民在台生活適應及社會融入情況相當關注，對遭逢困境之新住民如於離婚後對與原配偶所生未成年親生子女，有撫育事實、行使負擔權利義務或會面交往之情形，近年來移民署已逐步放寬得申請居留，於本年1月1日起施行之新移民法並有明文規定，以友善移民環境，並維護外籍配偶子女成年後之家庭團聚權。

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