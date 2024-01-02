桃園三級棒球表現優異 張善政：持續投入各項資源支持桃園棒球
桃園市學生三級棒球去年底在全國各項比賽表現優異，市長張善政今（2）日上午前往中壢區，出席「桃園市三級棒球績優隊伍表揚活動」時表示，桃園的棒球領域人才輩出，國小、國中、高中的棒球隊都在全國各級賽事中有亮眼成績，市府將持續大力支持各級學校的設施建置與教練招募，不只讓學生畢業後能順利進入職業棒球隊，繼續在棒球領域上發光發熱，讓桃園在棒球表現上更上一層樓。
記者李春台／桃園報導
張善政提到，桃園的三級棒球隊十分優秀，龜山國小、光明國中、新明國中、大溪高中、壽山高中、平鎮高中都在去（112）年的各項全國大賽舞台表現亮眼，相信即便訓練的過程極為辛苦，選手們都會因為自己傑出的表現而收穫滿滿，期待所有隊伍在新的一年也能有卓越表現。
教育局表示，去（112）年桃園市各級學校棒球隊都在全國賽事中屢獲殊榮，包括龜山國小少棒隊成為重光盃及徐生明盃的雙冠王、新明國中與光明國中青少棒隊分別在全國學生棒球聯賽取得冠軍與第五名佳績。平鎮高中、壽山高中、大溪高中分別拿下全國學生棒球聯賽高中鋁棒組的亞軍、第四名、第六名，其中平鎮高中更在年底最受矚目的黑豹旗高中棒球大賽中一舉奪冠。