日本能登半島7.6強震增至48死 成為本世紀「第4致命」地震
日本石川縣能登半島元旦下午發生芮氏規模7.6強震，日本首相岸田文雄於2日上午召開記者會，宣布成立「緊急災害應變本部」，加強救援量能。截至台灣時間下午5點，《NHK》統計地震至今死亡人數已經攀升至48人，其中多半集中在鄰近震央的珠洲市與輪島市，這也使這場天災事件成為本世紀以來日本「第4致命」的地震。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本氣象廳在1日將地震命名為「令和6年能登半島地震」，而隨著救援團隊與資源陸續湧入日本北陸地方，新的死傷人數數字也隨著更新。《NHK》指出，受到地震影響的主要地區包含石川縣、新潟縣、福井縣、富山縣、岐阜縣等5個縣出現多人受傷、建築物倒塌。
目前確認石川縣有48人死亡，其中包含珠洲市20人、輪島市19人、七尾市1名20多歲女性與1名50多歲男性等5人、穴水町2人、羽咋市1名70多歲男性以及滋賀市1名90多歲男性，另有16人重傷，包含輪島市7人、穴水町5人、志賀町和能登町各2人，另外有2萬7785人避難中。
事實上，「令和6年能登半島地震」在日本這個世紀以來已算死傷慘重的地震之一，目前已經超越2018年北海道地震的43死，僅次於011年東日本大地震的2萬2000死、2016年熊本地震的273死與2004年新潟縣中越地震的68死。
日本消防與災害管理機構表示，消防隊員仍在這些城市與大火搏鬥，並試圖營救更多被困在倒塌建築物中的人。