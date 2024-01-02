運賑災物資遭擦撞！羽田機場起火意外 海保廳機長受傷、2人死亡
日本東京羽田機場因一架日航客機起火燃燒而暫時關閉通道，日本國土交通省稱該客機於降落時和準備起飛的海上保安廳飛機擦撞起火，目前日航客機乘客與機組人員共380人全數逃出，但這架負責運送賑災物資的保安廳飛機狀況仍未明，目前逃脫的機長受重傷已緊急送往就醫，另發現了2人的遺體，其餘3人則仍呈現失聯狀態。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本新的一年開始就不平靜，根據《NHK》、《朝日新聞》等最新消息，航班編號為「JAL516」的日航客機原計於當地時間下午5點40分降落東京羽田機場，但在降落過程中疑似與海上保安廳準備起飛、代號MA722的定翼機相撞，因此發生火災。
當時海保廳代號MA722的定翼機上載有6人，負責運送賑災物資任務，目前僅知機長1人逃出且受到重傷，另發現了2人的遺體，其餘3人則仍生死未卜。
《富士電視台》報導指出，該架海保飛機正在執行的任務是運送能登半島地震的賑災物資，準備要飛往新潟空軍基地的途中遭撞。
目前羽田機場跑道已關閉，至少有63輛消防車到場進行相關作業，有目擊者表示當時天色已經昏暗，視線不佳，但當日航客機降落時，在機場的人們都看得見引擎一側起火，客機是一邊燃燒一邊在跑道上著陸的。
日本首相岸田文雄對此也出面回應，他稱日航飛機在羽田機場起火一事，相關政府單位已經進行積極合作救助，力求在查明災情細節後向民眾告知。