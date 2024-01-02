台灣政三代錢裕揚搭楊紫瓊闖好萊塢　超狂家世曝光「爺爺是錢復」

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錢裕揚在台北出生，於香港住到12歲，中學回台灣念，大學才搬去美國。《孫家兄弟》裡有很多道地的中文台詞，是錢裕揚神來一筆，他說：「我在台灣長大的時候，我記得常學到的是台語髒話，我們第1集跟第2集有機會講到，編劇其實沒有寫進去，那就是我想到的，我爸媽聽到可能不會太開心，可是我覺得這是很真實的說法，所以我就是盡量加一些台語進去。」
錢裕揚17歲開始學泰拳，最近4年練習巴西柔術，取得藍帶段位，為了這部影集，又進行3個月的武術訓練，片中他的武打成分最多，有一幕是與195公分高的巨人演員互搏，被他形容為最難的一場戲，「那個巨人，他是一個非常棒的動作演員，也是我的朋友。他的經驗比我多，所以他以他的經驗，慢慢地帶著我去打。」
而李松璞的角色個性有點「媽寶」，他本人來自單親家庭，不會說英文的媽媽，移民到美國後獨自拉拔他與妹妹長大，因此他也將媽媽視作英雄，有趣的是，當他試鏡《孫家兄弟》成功，得知會跟楊紫瓊合作，即刻把她的照片用微信傳給媽媽看，老媽的反應竟是「這是誰啊」，李松璞笑說媽媽的反應太好玩，像與世隔絕的原始人。
《孫家兄弟》劇情講述在台灣某勢力強大的三合會裡，老大遭人槍殺身亡，槍手身分成謎。老大的長子孫國偉外號「椅劍」（錢裕揚飾），是道上有名的殺手，他心繫人在洛杉磯的母親艾琳（楊紫瓊飾）和還沒見過世面的老弟布魯斯（李松璞飾），於是飛往海外保護親人安危。直到哥哥現身，布魯斯才驚覺家裡的「黑」歷史。
而在台北這頭的江湖不平靜，新崛起的幫派火拚爭地盤，多年來相隔兩地的母子3人必須撫平舊傷，才能體悟何謂兄弟、何謂家人，同時還得躲避無數死敵的追殺。《孫家兄弟》1月4日Netflix上架。
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