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台灣政三代錢裕揚搭楊紫瓊闖好萊塢　超狂家世曝光「爺爺是錢復」

▲美劇《孫家兄弟》主角錢裕揚來自台灣，擁有顯赫政三代家世，他的爺爺是前監察院院長錢復。（圖／Netflix提供）
▲美劇《孫家兄弟》主角錢裕揚來自台灣，擁有顯赫政三代家世，他的爺爺是前監察院院長錢復。（圖／Netflix提供）

記者羅凌筠／台北–紐約連線報導

Netflix美劇《孫家兄弟》講述台灣黑幫二代的故事，主角錢裕揚來自台灣，飾演「玉龍幫」首領寇世勳、楊紫瓊之子，與華裔演員李松璞組成兄弟檔，兩人跨海接受訪問，片中有大量武打戲的錢裕揚透露，《臥虎藏龍》是他最愛的動作電影，能跟楊紫瓊合作像作夢一樣，楊紫瓊曾經傳授他拍武打戲「不要這麼認真，輕鬆一點」，李松璞聽了笑說：「聽起來就是Michelle會講的話。」

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▲楊紫瓊（左起）、李松璞、錢裕揚主演黑幫美劇《孫家兄弟》。（圖／Netflix提供）
▲楊紫瓊（左起）、李松璞、錢裕揚主演黑幫美劇《孫家兄弟》。（圖／Netflix提供）
錢裕揚演個黑幫太子爺，被當接班人培養，其實他的真實家世比劇裡還要顯赫，他的爺爺是前監察院院長錢復，父親是銀行家錢國維，錢裕揚有2個弟弟、1個妹妹，父母對他的演員事業非常支持，他說：「我弟弟跟我說，爸爸跟朋友聊天時，他說『以前我是錢復的兒子，現在我變成錢裕揚的爸爸』，我不只感受到他們的愛，甚至感受到他們的尊重。」

▲錢裕揚具有泰拳、巴西柔術的武術背景，拍攝動作戲身手俐落。（圖／Netflix提供）
▲▼錢裕揚具有泰拳、巴西柔術的武術背景，拍攝動作戲身手俐落。（圖／Netflix提供）
▲錢裕揚具有泰拳、巴西柔術的武術背景，拍攝動作戲身手俐落。（圖／Netflix提供）
 
錢裕揚在台北出生，於香港住到12歲，中學回台灣念，大學才搬去美國。《孫家兄弟》裡有很多道地的中文台詞，是錢裕揚神來一筆，他說：「我在台灣長大的時候，我記得常學到的是台語髒話，我們第1集跟第2集有機會講到，編劇其實沒有寫進去，那就是我想到的，我爸媽聽到可能不會太開心，可是我覺得這是很真實的說法，所以我就是盡量加一些台語進去。」

▲錢裕揚（左）、寇世勳在《孫家兄弟》演父子（圖／Netflix提供）
▲錢裕揚（左）、寇世勳在《孫家兄弟》演父子。（圖／Netflix提供）
錢裕揚17歲開始學泰拳，最近4年練習巴西柔術，取得藍帶段位，為了這部影集，又進行3個月的武術訓練，片中他的武打成分最多，有一幕是與195公分高的巨人演員互搏，被他形容為最難的一場戲，「那個巨人，他是一個非常棒的動作演員，也是我的朋友。他的經驗比我多，所以他以他的經驗，慢慢地帶著我去打。」

▲楊紫瓊（左）指點錢裕揚武打戲的小訣竅「放輕鬆」。（圖／Netflix提供）
▲楊紫瓊（左）指點錢裕揚武打戲的小訣竅「放輕鬆」。（圖／Netflix提供）
而李松璞的角色個性有點「媽寶」，他本人來自單親家庭，不會說英文的媽媽，移民到美國後獨自拉拔他與妹妹長大，因此他也將媽媽視作英雄，有趣的是，當他試鏡《孫家兄弟》成功，得知會跟楊紫瓊合作，即刻把她的照片用微信傳給媽媽看，老媽的反應竟是「這是誰啊」，李松璞笑說媽媽的反應太好玩，像與世隔絕的原始人。

▲李松璞（左）本身來自移民家庭。（圖／Netflix提供）
▲李松璞（左）本身來自移民家庭。（圖／Netflix提供）
《孫家兄弟》劇情講述在台灣某勢力強大的三合會裡，老大遭人槍殺身亡，槍手身分成謎。老大的長子孫國偉外號「椅劍」（錢裕揚飾），是道上有名的殺手，他心繫人在洛杉磯的母親艾琳（楊紫瓊飾）和還沒見過世面的老弟布魯斯（李松璞飾），於是飛往海外保護親人安危。直到哥哥現身，布魯斯才驚覺家裡的「黑」歷史。

而在台北這頭的江湖不平靜，新崛起的幫派火拚爭地盤，多年來相隔兩地的母子3人必須撫平舊傷，才能體悟何謂兄弟、何謂家人，同時還得躲避無數死敵的追殺。《孫家兄弟》1月4日Netflix上架。

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