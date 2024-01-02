封關民調曝黃捷領先9%　黨內評：審慎樂觀、投票率是決勝關鍵

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該人士表示，根據民調數據分析，黃捷在三組候選人的競爭中，原是三腳督的激戰區，也被列為重點輔選區，而在趙天麟的組織基礎、陳其邁的拉抬，以及地方民進黨議員全體力挺下，黃捷以4成以上的支持度，領先國民黨對手超過9％，而喜樂島的郭倍宏則遭邊緣化，始終未突破個位數。數據顯示，黃捷在39歲以下的選民得到4成以上的支持，29歲以下更是將近6成領先對手，讓選情看好度大幅提升。
該人士認為，對於黃捷選情審慎樂觀，決勝關鍵仍在於投票率，最後階段民進黨能催出高投票率，黃捷則有機會守下高雄第六選區。
而該民調由山水民意研究公司協助問卷設計與執行調查，民調時間為上月18日至20日，有效樣本1076 人，訪問地區為高雄市立委第6選區，訪問對象設籍訪問地區20歲以上成年人。抽樣方法以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣，抽樣誤差在 95%的信心水準下，正負2.99百分點，加權方式依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。
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