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封關民調曝黃捷領先9%　黨內評：審慎樂觀、投票率是決勝關鍵

▲封關民調顯示，黃捷（右）支持度41.8%領先國民黨陳美雅32.7%，黨內人士評估若民進黨最後階段能催出高投票率，黃捷則有望守住第六選區立委席次。（圖／翻攝自黃捷臉書）
▲封關民調顯示，黃捷（右）支持度41.8%領先國民黨陳美雅32.7%，黨內人士評估若民進黨最後階段能催出高投票率，黃捷則有望守住第六選區立委席次。（圖／翻攝自黃捷臉書）

記者陳威叡／台北報導

選戰進入倒數11天，封關民調顯示，民進黨高雄市第六選區立委候選人黃捷支持度41.8%，依序為國民黨陳美雅32.7%、郭倍宏8.4％，有黨內人士評估，黃捷臨危授命、上陣救火，但仍保持穩健的選戰節奏，不僅在社群打出吸睛的文宣，也打出團體戰，對選情審慎樂觀，而關鍵仍是投票率，若民進黨最後階段能催出高投票率，黃捷則有望守住第六選區立委席次。

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對於封關民調顯示黃捷贏過對手達9％以上，綠營人士分析，黃捷臨危授命、上陣救火，但仍保持穩健的選戰節奏，不僅在社群打出吸睛的文宣，也打出團體戰，與「這個世代」幾位候選人南北串聯，成功創造話題，同時也有民進黨大咖接連相挺，在全國數百選區中，黃捷有效提升能見度，也帶動整體的選情聲勢。

該人士表示，根據民調數據分析，黃捷在三組候選人的競爭中，原是三腳督的激戰區，也被列為重點輔選區，而在趙天麟的組織基礎、陳其邁的拉抬，以及地方民進黨議員全體力挺下，黃捷以4成以上的支持度，領先國民黨對手超過9％，而喜樂島的郭倍宏則遭邊緣化，始終未突破個位數。數據顯示，黃捷在39歲以下的選民得到4成以上的支持，29歲以下更是將近6成領先對手，讓選情看好度大幅提升。

該人士認為，對於黃捷選情審慎樂觀，決勝關鍵仍在於投票率，最後階段民進黨能催出高投票率，黃捷則有機會守下高雄第六選區。

而該民調由山水民意研究公司協助問卷設計與執行調查，民調時間為上月18日至20日，有效樣本1076 人，訪問地區為高雄市立委第6選區，訪問對象設籍訪問地區20歲以上成年人。抽樣方法以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣，抽樣誤差在 95%的信心水準下，正負2.99百分點，加權方式依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。

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