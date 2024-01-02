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蕭美琴助選趙正宇　喊「讓服務不分黨派立委連任」

▲蕭美琴晚間赴桃園八德為無黨籍立委趙正宇輔選，稱兩人已是老朋友，希望讓服務不分黨派的人高票連任。（圖／賴清德競辦提供）
▲蕭美琴晚間赴桃園八德為無黨籍立委趙正宇輔選，稱兩人已是老朋友，希望讓服務不分黨派的人高票連任。（圖／賴清德競辦提供）

記者陳威叡／台北報導

民進黨副總統候選人蕭美琴今（2）日晚間赴桃園出席「趙正宇八德元聖宮造勢晚會」，致詞時細數趙正宇在立法院為八德鄉親爭取的建設與計畫，並大讚趙正宇是最了解八德的民意代表，從2002年開始就在八德耕耘且服務不分黨派，努力推動地方建設，讓進步力量更大，爭取建設不停滯，喊話鄉親讓會做事的立委高票連任。

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蕭美琴表示，自己與趙正宇是老朋友，彼此都相當在乎選區內交通議題，過去也在交通委員會一起努力奮鬥，而趙正宇相當在乎八德的交通議題，認為公共運輸不只是台北大都會的專利，桃園更是需要，趙正宇爭取八德的交通建設，讓八德人在上班、上課、看病等需求，都有更多的交通選擇。

蕭美琴指出，針對全桃園公車補助從1200萬元，增加到1億4千萬元，足足增了11倍之多，透過趙正宇的積極爭取，獲得行政院全力支持，不只是八德，整個桃園都受惠，此外也細數趙正宇在立院為八德鄉親爭取的建設與計畫，像是國三新設八德交流道、台66接國三、雙北捷運三鶯線延伸八德段等，並主張重大建設要以北北基桃作為生活圈來考量。

蕭美琴稱讚趙正宇是最了解八德的民意代表，從2002年開始就在八德耕耘且服務不分黨派，努力推動地方建設，讓進步力量更大，爭取建設不停滯。

蕭美琴強調，目前三組總統副總統候選人，只有自己與賴清德有在台北以外的地方服務的經驗，未來會讓資源均衡，讓台灣均衡發展，也說明國會過半的重要性，因為國會過半才能繼續走對的路，讓台灣繼續守護民主、創新繁榮。希望八德鄉親給願意做事、會做事的無黨籍立委趙正宇高票連任，讓賴清德、蕭美琴、趙正宇一起努力完成目標，讓台灣的未來更好。

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