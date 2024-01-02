蕭美琴助選趙正宇　喊「讓服務不分黨派立委連任」

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蕭美琴指出，針對全桃園公車補助從1200萬元，增加到1億4千萬元，足足增了11倍之多，透過趙正宇的積極爭取，獲得行政院全力支持，不只是八德，整個桃園都受惠，此外也細數趙正宇在立院為八德鄉親爭取的建設與計畫，像是國三新設八德交流道、台66接國三、雙北捷運三鶯線延伸八德段等，並主張重大建設要以北北基桃作為生活圈來考量。
蕭美琴稱讚趙正宇是最了解八德的民意代表，從2002年開始就在八德耕耘且服務不分黨派，努力推動地方建設，讓進步力量更大，爭取建設不停滯。
蕭美琴強調，目前三組總統副總統候選人，只有自己與賴清德有在台北以外的地方服務的經驗，未來會讓資源均衡，讓台灣均衡發展，也說明國會過半的重要性，因為國會過半才能繼續走對的路，讓台灣繼續守護民主、創新繁榮。希望八德鄉親給願意做事、會做事的無黨籍立委趙正宇高票連任，讓賴清德、蕭美琴、趙正宇一起努力完成目標，讓台灣的未來更好。
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