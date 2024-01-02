▲治療退化性關節炎　脂肪幹細胞降低風險

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治療退化性關節炎 先用消炎止痛藥萬芳醫院骨科部醫師郭宜潔表示，退化性關節炎及膝關節軟骨缺損，好發於銀髮族、運動族、工作常久站者、過度負重者等，任何身體關節處都可能發生，退化性關節炎的治療方式，臨床上大多以消炎止痛藥，或是注射玻尿酸、高濃度血小板血漿增生治療，但上述管道只能緩解疼痛但無法從根本解決，最終還是面臨置換關節手術，對病人本身及照護的家屬來說，都是額外的心理與身體負擔。
隨著再生醫學領域新技術的發展，國內《特管辦法》開放「自體脂肪幹細胞」治療，利用它有再生分化的特性，令軟骨得到再生，若能及早因應，特別是早期退化性關節炎容易被忽略的族群，更有機會從根源掃蕩疼痛問題。
細胞治療技術 治療發炎問題張惟淳醫師說明，細胞治療的適用對象，會由X光進行診斷，患有第二期、第三期的退化性關節炎，這些病人先前可能已接受過保守治療，例如運動、減重、物理治療、消炎止痛藥等，治療效果不彰或是希望能用開刀以外，對身體負擔較小的治療的方式，接受細胞治療後，會持續追蹤軟骨恢復的程度及功能改善情形。
在國際上，「脂肪間質幹細胞」用於關節炎的軟骨再生持久性，安全及有效性皆獲得證實，而萬芳醫院具備國家級重度急救責任醫院、高齡友善健康照護機構等資格，並設有骨質疏鬆與肌少症照護中心、數位化智慧監測系統，並與深耕24年細胞治療的訊聯生技，合作細胞治療技術，獲衛福部《特管辦法》核准治療退化性關節炎、膝關節軟骨缺損，取自病患本身的脂肪間質幹細胞，降低排斥的疑慮，可自動尋找修復的受傷部位、調節免疫反應、以及修復、修補缺損的能力，有助於退化性患處的修復及再生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60400
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