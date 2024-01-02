張誌家過世消息震驚台日球界！前西武獅隊友許銘傑：「一路好走」
前西武獅旅日好手張誌家今（2）日傳出猝逝消息，不但震驚台日棒球圈，和他過去一同效力西武獅的前隊友許銘傑也發文哀悼，他寫下「祝福這位曾經一起打拚的隊友一路好走。」許銘傑過去曾跟張誌家一起在日本打拚，不過兩人在棒球生涯的遭遇不同，許銘傑在西武獅隊2011年，又到歐力士隊打了2年才回台灣加盟Lamigo桃猿，最後還回到西武獅隊擔任教練，現在則是樂天桃猿投手教練。
記者吳政紘/綜合報導
47歲的許銘傑在2000至2011年效力西武獅，是日職史上首位行使自由球員權利的非日籍球員，也是張誌家之前，提前到日本打拚的前輩，也正因為許銘傑在日本表現出色，加上張誌家世界盃表現優異，才有旅外機會。
當時日職西武獅隊開出1億2000萬日幣的大約，另外還開出9年，每年至少2000萬元日幣年薪的「特別」合約，等於張誌家加盟，至少可以拿到3億日幣。
張誌家跟許銘傑都是投手，他在早上聽到此消息表示：「曾經一起打拚隊友一路好走！」。張誌家啟蒙恩師，力行國小教練張振楠表示，他是「練武奇才」，學習能力超快，是天生好手，有了他，力行國小果然打到全國冠軍。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁