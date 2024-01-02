羽田機場起火暫時封閉！日民航局長：明「3條跑道」重新恢復起降

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日本國土交通大臣齋藤鐵夫在事發後，前往首相官邸與日本首相岸田文雄會面，隨後在接受媒體訪問時表示，政府將全力查明事發原因，努力防止類似事件再度發生，但考量到正值新年繁忙期，關於羽田機場跑道關閉一事，當局已經收到「希望保留事故現場仔細調查」與「盡快恢復機場營運」的雙邊請求，政府將盡可能平衡兩邊狀況。
目前事故原因調查由日本交通安全委員會、警方進行，國土交通大臣齋藤鐵夫表示，目前還無法對事故原因發表評論，「我想盡一切努力調查事故原因並防止事故發生再次發生」。
日本民航局局長平岡聖鐵稍早也在記者會上宣布，除了事故發生的C跑道外，當地時間晚間9點半過後將重新開啟其餘跑道，週三（3）將使用A、B、D三條跑道進行起飛和降落。
日本首相岸田文雄也在談話中表示，因為日航機組人員、機場人員與乘客們的冷靜反應，所有機組人員和乘客得以順利逃脫，至於5名準備運送能登半島賑災物資至新潟空軍基地的海保廳罹難人員，岸田也對他們的盡責表達深切敬意與感謝。
對日航來說，這是幾十年來最嚴重的事故，上一次該航空公司面臨如此嚴重災難是在1985年，當時從羽田飛往大阪的123號航班因艙壁破裂導致液壓系統中斷而墜毀，造成520人死亡。