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羽田機場起火暫時封閉！日民航局長：明「3條跑道」重新恢復起降

▲日本東京羽田機場2日傍晚發生起火意外，一架日本航空客機降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火。（圖／美聯社 ／達志影像）
▲日本東京羽田機場2日傍晚發生起火意外，一架日本航空客機降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火。（圖／美聯社 ／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

日本東京羽田機場2日發生日航客機與海上保安廳飛機相撞起火事件，目前已將四條跑道全數關閉，對新年假期返鄉潮造成嚴重影響。日本國土交通大臣齋藤鐵夫晚間召開記者會表示，現階段目標是力求儘早在明天之前恢復機場營運，但考量到希望能確保類似事件不再發生，因此必須在重啟機場與仔細調查維修之間取得平衡。

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當地時間2日傍晚，日本航空一架載有367名乘客（包含8名嬰幼兒）以及12名機組人員的客機在降落時，與準備載送賑災物資前往新潟的海上保安廳定翼機相撞，隨後飛機起火燃燒，機場跑道傳出濃濃黑煙。目前日航乘客全數逃出，有17人受傷正在接受治療，而海保廳飛機只有機長1人身受重傷逃脫成功，其餘5人全數罹難，羽田機場現有4條跑道也暫時關閉，日本航空與全日空也都宣布取消了所有起降羽田機場的國內航班。

日本國土交通大臣齋藤鐵夫在事發後，前往首相官邸與日本首相岸田文雄會面，隨後在接受媒體訪問時表示，政府將全力查明事發原因，努力防止類似事件再度發生，但考量到正值新年繁忙期，關於羽田機場跑道關閉一事，當局已經收到「希望保留事故現場仔細調查」與「盡快恢復機場營運」的雙邊請求，政府將盡可能平衡兩邊狀況。

目前事故原因調查由日本交通安全委員會、警方進行，國土交通大臣齋藤鐵夫表示，目前還無法對事故原因發表評論，「我想盡一切努力調查事故原因並防止事故發生再次發生」。

日本民航局局長平岡聖鐵稍早也在記者會上宣布，除了事故發生的C跑道外，當地時間晚間9點半過後將重新開啟其餘跑道，週三（3）將使用A、B、D三條跑道進行起飛和降落。

日本首相岸田文雄也在談話中表示，因為日航機組人員、機場人員與乘客們的冷靜反應，所有機組人員和乘客得以順利逃脫，至於5名準備運送能登半島賑災物資至新潟空軍基地的海保廳罹難人員，岸田也對他們的盡責表達深切敬意與感謝。

對日航來說，這是幾十年來最嚴重的事故，上一次該航空公司面臨如此嚴重災難是在1985年，當時從羽田飛往大阪的123號航班因艙壁破裂導致液壓系統中斷而墜毀，造成520人死亡。

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