《毅傳媒》去年更名《壹傳媒》　總編輯璩美鳳也曾遭偷拍性愛影片

▲ 璩美鳳2018年曾參選高雄市長。（圖／NOWnews資料照）
▲ 璩美鳳2018年曾參選高雄市長。（圖／NOWnews資料照）

記者何哲欣／台北報導

《壹傳媒》昨報導，民進黨立委羅致政自拍性愛影片，羅致政強自己並非影中人，譴責深偽造假的影片，認為是境外網軍操作介選，更是選舉造謠抹黑伎倆，今（3）日正式提告，已宣告破產借殼上市的假冒版《壹傳媒》。事實上，此《壹傳媒》並非香港媒體大亨黎智英的《壹傳媒》，此一《壹傳媒》過去是《毅傳媒》，總編輯是在政媒圈都相當知名的璩美鳳。

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《壹傳媒》前身《毅傳媒》，原本負責人是巫俊毅，不過2022年起，《毅傳媒》陸續傳出積欠員工薪水，巫俊毅遭解職，改由聯電由聯電榮譽副董事長之子宣昶有出任董事長。

至於璩美鳳，曾任主播、台北市議員、統促黨發言人，2018年還曾登記參選高雄市長。之後回到媒體，擔任《壹傳媒》總編輯。璩美鳳2001年也曾遭閨密郭玉玲在住處裝設針孔拍下性愛影片，《獨家報導周刊》還將性愛光碟附於該周刊上出售，引發轟動，之後《獨家報導周刊》發行人沈嶸被法院依妨害秘密罪判處有期徒刑兩年，郭玉玲則被以妨害秘密罪、偽造文書等罪判處有期徒刑4年8個月。

璩美鳳昨回應羅致政，政治人物遇危機的通病，推諉、怪罪、轉移焦點。無法面對問題、無能澄清，終需被真相檢視！拒絕「司法恐嚇」；捍衛「新聞自由」！

璩美鳳說，《壹傳媒》檢視所有影片後，影片中有完整的羅致政正面的影像，並有交談對話，且細部體徵符合。如以深偽作為轉移焦點的技巧，羅致政應與全民一同進行全面檢測，來進行公開的公評，究竟那裡的真實度為百分之百，那裡的真實度是否有差距。

此外，壹傳媒針對民眾之具實消息撰寫新聞，並無任何勢力介入。媒體本著新聞本質，針對民眾所提供訊息內容進行報導，請羅致政勿將所有危機與事情，都進行隱晦的迴避，以及轉移焦點，同時刻意泛政治化。

璩美鳳請羅致政避免灼傷新聞自由的主軸精神，媒體處理每則新聞與民眾所提供之訊息，仍依照具體線索呈現新聞原貌！

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