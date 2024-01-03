《毅傳媒》去年更名《壹傳媒》　總編輯璩美鳳也曾遭偷拍性愛影片

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至於璩美鳳，曾任主播、台北市議員、統促黨發言人，2018年還曾登記參選高雄市長。之後回到媒體，擔任《壹傳媒》總編輯。璩美鳳2001年也曾遭閨密郭玉玲在住處裝設針孔拍下性愛影片，《獨家報導周刊》還將性愛光碟附於該周刊上出售，引發轟動，之後《獨家報導周刊》發行人沈嶸被法院依妨害秘密罪判處有期徒刑兩年，郭玉玲則被以妨害秘密罪、偽造文書等罪判處有期徒刑4年8個月。
璩美鳳昨回應羅致政，政治人物遇危機的通病，推諉、怪罪、轉移焦點。無法面對問題、無能澄清，終需被真相檢視！拒絕「司法恐嚇」；捍衛「新聞自由」！
璩美鳳說，《壹傳媒》檢視所有影片後，影片中有完整的羅致政正面的影像，並有交談對話，且細部體徵符合。如以深偽作為轉移焦點的技巧，羅致政應與全民一同進行全面檢測，來進行公開的公評，究竟那裡的真實度為百分之百，那裡的真實度是否有差距。
此外，壹傳媒針對民眾之具實消息撰寫新聞，並無任何勢力介入。媒體本著新聞本質，針對民眾所提供訊息內容進行報導，請羅致政勿將所有危機與事情，都進行隱晦的迴避，以及轉移焦點，同時刻意泛政治化。
璩美鳳請羅致政避免灼傷新聞自由的主軸精神，媒體處理每則新聞與民眾所提供之訊息，仍依照具體線索呈現新聞原貌！
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