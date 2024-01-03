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名家論壇》方野／賴坤成已全面棄守？ 台東形成藍營與劉櫂豪對決

▲台東立委選舉進入短兵相接，劉櫂豪基層實力雄厚，連任機會大。（圖／劉櫂豪臉書）
▲台東立委選舉進入短兵相接，劉櫂豪基層實力雄厚，連任機會大。（圖／劉櫂豪臉書）

文／方野

選戰倒數10天，選情越來越激烈，各個候選人都想要操作鞏固基本盤以及開拓票源，但是台東選區民進黨籍的候選人賴坤成似乎全面棄守，竟然跑去幫敵營站台，一心一意就只是想要結合藍綠一起封殺劉櫂豪，賴坤成口口聲聲喊說自己是正綠軍，卻幫國民黨候選人「站台」輔選，同時高喊「可以投黃或投賴，千萬不能投把政黨當夜壺的人」，這種形同全面棄守的言行舉止，教綠營支持者，情何以堪呢！

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2023年剛過，2024年元月2日，台東選區國民黨黃建賓在台東市區街口拜票時，民進黨賴坤成也插入藍營中間拿起小國旗一起揮舞拜票，並且高喊「投黃或投賴，千萬不能投把政黨當夜壺的人」，影射劉櫂豪不言而喻。賴坤成說，「自己與黃建賓本是兄弟，也同為政黨提名的正規軍候選人」、「不支持賴坤成就投給黃建賓，不投給黃建賓就支持賴坤成」，絕對不能投給無黨籍的劉櫂豪。今天早上賴坤成的「類站台」行為引起許多人反感，把選舉當兒戲，散布個人負面情緒，絲毫不以勝選為目標，且企圖操作台東鄉親僅能投政黨提名人，完全不尊重民主政治就是全民政治，引起選民不滿。

賴坤成因為聲勢一再落後，之前也被多家媒體報導，選情不樂觀，甚至以OHCA來形容賴坤成的選情，在民調封關前夕，賴坤成自行宣布內參民調黃第一，想透過操作民調形成棄保效應，但是這場記者會完全得不到選民的支持與回饋，操作不成、選情沒起色，賴坤成僅剩下對劉櫂豪的怨懟，因此寧可跑去幫黃建賓「站台」，讓人感覺他現在的選舉主軸就是不讓劉櫂豪當選，形同全面棄守，只想拉人下水的心態，昭然若揭！

綜觀過去台東區域立委選舉，在劉櫂豪參選立委之前，民進黨得票最高是第六屆得票23551票，比賴坤成第七屆補選上的23190票還高，而劉櫂豪第8屆起連任3屆立委，分別是得票31685、42317、41493，顯然劉櫂豪有效吸引中間選民及淺藍選票的能力。但從賴坤成總部成立的造勢動員跟劉櫂豪總部成立的造勢動員情形來比較，賴坤成在有賴清德、陳建仁、游錫堃大咖加持下，仍然比不上劉櫂豪的氣勢，顯然賴坤成是守不住基本盤的，只把槍口對準劉櫂豪，競選策略失當，用怨懟心態打擊未曾口出惡言的劉櫂豪，不僅無法獲得關鍵的中間選民支持，更因格局不夠，讓綠營支持者一再流失，今天早上「類站台」國民黨候選人，居心何在？讓綠營基層幹部更顯鬆動。

賴坤成於民調封關前夕，公布沒有依據，也沒依照中選會規定公布負責民調的單位、抽樣方式、樣本數等資料，但顯然因為他公布的數據與大家認知差異過大，沒有人認同，也因此無法達到預期的效應，在各方一再看衰，選情不樂觀甚至被媒體評估為OHCA情況下，賴坤成跑去幫藍營揮小國旗站台，形同全面棄守，只想拉劉櫂豪下水的心態，就不難理解了！台東這一席民進黨賴坤成形同全面棄守，最終形成國民黨黃建賓與劉櫂豪的對決，最後關鍵階段，選民要如何選擇，就看1月13日揭曉。


●作者：方野／資深媒體人

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