名家論壇》方野／賴坤成已全面棄守？ 台東形成藍營與劉櫂豪對決

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賴坤成因為聲勢一再落後，之前也被多家媒體報導，選情不樂觀，甚至以OHCA來形容賴坤成的選情，在民調封關前夕，賴坤成自行宣布內參民調黃第一，想透過操作民調形成棄保效應，但是這場記者會完全得不到選民的支持與回饋，操作不成、選情沒起色，賴坤成僅剩下對劉櫂豪的怨懟，因此寧可跑去幫黃建賓「站台」，讓人感覺他現在的選舉主軸就是不讓劉櫂豪當選，形同全面棄守，只想拉人下水的心態，昭然若揭！
綜觀過去台東區域立委選舉，在劉櫂豪參選立委之前，民進黨得票最高是第六屆得票23551票，比賴坤成第七屆補選上的23190票還高，而劉櫂豪第8屆起連任3屆立委，分別是得票31685、42317、41493，顯然劉櫂豪有效吸引中間選民及淺藍選票的能力。但從賴坤成總部成立的造勢動員跟劉櫂豪總部成立的造勢動員情形來比較，賴坤成在有賴清德、陳建仁、游錫堃大咖加持下，仍然比不上劉櫂豪的氣勢，顯然賴坤成是守不住基本盤的，只把槍口對準劉櫂豪，競選策略失當，用怨懟心態打擊未曾口出惡言的劉櫂豪，不僅無法獲得關鍵的中間選民支持，更因格局不夠，讓綠營支持者一再流失，今天早上「類站台」國民黨候選人，居心何在？讓綠營基層幹部更顯鬆動。
賴坤成於民調封關前夕，公布沒有依據，也沒依照中選會規定公布負責民調的單位、抽樣方式、樣本數等資料，但顯然因為他公布的數據與大家認知差異過大，沒有人認同，也因此無法達到預期的效應，在各方一再看衰，選情不樂觀甚至被媒體評估為OHCA情況下，賴坤成跑去幫藍營揮小國旗站台，形同全面棄守，只想拉劉櫂豪下水的心態，就不難理解了！台東這一席民進黨賴坤成形同全面棄守，最終形成國民黨黃建賓與劉櫂豪的對決，最後關鍵階段，選民要如何選擇，就看1月13日揭曉。
●作者：方野／資深媒體人
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