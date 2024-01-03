全家福袋大解密！10款內容物「編號全公開」　神手抽到「它」秒賺

8歲氣喘童短效支氣管擴張劑越吸越多送急診！　醫囑過度依賴恐提升死亡率

▲8歲氣喘童短效支氣管擴張劑越吸越多送急診！　醫囑過度依賴恐提升死亡率
▲8歲氣喘童短效支氣管擴張劑越吸越多送急診！　醫囑過度依賴恐提升死亡率

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】一位8歲男童罹患氣喘5年，合併有鼻子過敏和異位性皮膚炎，疫情期間怕感染新冠不敢就醫，發作時自行使用短效型支氣管擴張劑，沒想到入冬變天狂咳、半夜發作、呼吸困難，藥物越吸越多，甚至送急診住院！台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會理事長姚宗杰提醒，過度依賴短效型支氣管擴張劑恐與氣喘急性惡化、死亡率攀升有關，根據最新的2023年台灣兒童氣喘診療指引，建議6歲以上患者首選使用含有吸入型類固醇的治療藥物，可有效控制氣喘。

我是廣告 請繼續往下閱讀

免疫負債＋秋冬變天　當心兒童氣喘4大症狀　

免疫負債加上秋冬變天，近期兒科、急診通通爆滿！姚宗杰醫師表示，氣喘典型症狀包含喘鳴、呼吸急促、胸悶、咳嗽，急性發作時恐呼吸困難需要到急診室處理，嚴重時可能會致命。近期門診大增3－4成孩童患者，他提醒家長注意兒童氣喘的咳嗽有4大特徵「咳很久、半夜咳、變天咳、跑步吃冰也會咳」，須警覺與一般感冒不同。

據衛生福利部110年度統計 ，目前19歲以下氣喘小兒患者約有近20萬人。台灣本土最新研究顯示，近幾十年台灣兒童氣喘盛行率不斷上升，13~14歲青少年，氣喘盛行率由1985年4.1% ，到了2001年提升為7%，目前氣喘盛行率為12.4%。原本有氣喘的病人，確診新冠後會導致支氣管更敏感，容易誘發氣喘，家長不可不慎。

過度依賴短效型支氣管擴張劑恐提升死亡率！　

一年使用超過3支短效型支氣管擴張劑就是依賴！美國過敏氣喘免疫學會（AAAAI）官方期刊2022年發表SABINA program 研究統計，全球12歲以上氣喘患者約4成過度依賴短效型支氣管擴張劑，而且短效型支氣管擴張劑過度依賴與氣喘惡化風險相關，過度依賴可能會增加32％的氣喘惡化風險；《歐洲呼吸學會期刊》（European Respiratory Journal）2020年發表瑞典真實世界研究，觀察到一年使用3-5支短效型支氣管擴張劑死亡率增加了26％，使用6－10支增加67％，使用大於等於11支更會增加135％死亡率!

「治療好氣喘的關鍵就是在孩子小時候別太常發作。」姚宗杰醫師提醒，氣喘每發作一次，氣管就會受傷一次，氣管經常發炎久而久之就會纖維化，造成不可逆的傷害。依據林口長庚醫院研究，8成兒童氣喘患者約在5歲前就發作，若有接受良好治療，75％可達到緩解，即使不用藥也有望不再發作。

最新治療攻略曝光: 「抗發炎緩解型藥物」作為12歲以上治療首選

氣喘治療分為控制型藥物及緩解型藥物。姚宗杰醫師說明，使用短效型支氣管擴張劑可暫時緩解症狀，但越來越多研究顯示只能治標。由於氣喘根本原因在於支氣管慢性發炎，因此2023年台灣兒童氣喘診療指引更新，接軌全球氣喘治療指引（GINA guideline），建議12歲以上青少年與成人相同，使用含有吸入型類固醇（ICS）與長效乙二型交感神經刺激劑（Formoterol）的「抗發炎緩解型藥物」作為治療首選。

醫師進一步說明，對於第二階、第三階以上較常發作的患者，除了每天使用控制型藥物，氣喘發作時使用抗發炎緩解型藥物，不只可讓支氣管擴張，同時提供吸入型類固醇達到抗發炎的效果，從臨床研究顯示有較佳的氣喘控制療效。

至於6-11歲孩童，急性發作有需要時可使用短效型支氣管擴張劑，但須注意單獨使用之疑慮，以免增加氣喘惡化風險跟死亡的風險，建議使用短效型支氣管擴張劑時一併使用吸入型類固醇藥物。

控制氣喘3關鍵　留意過敏原、勿自行停藥

  • 遵循醫囑用藥
姚宗杰醫師最後呼籲，現今藥物治療技術相當進步，能有效控制氣喘，提醒患者切忌自行停藥，醫師會每3個月會重新評估患者狀況，若控制穩定有望減藥。

  • 改善環境
家長可多注意日常生活中的過敏原刺激物，包括塵蟎、蟑螂、寵物毛髮、黴菌，另外還有二手菸、劇烈運動、壓力、感冒病毒等誘發因子。也建議孩子隨時戴好口罩防範呼吸道病毒，也可為呼吸道保溫。

  • 建立醫病夥伴關係
找到可信賴的兒童過敏免疫科醫師建立夥伴關係，醫師會持續評估病情、調整治療藥物、檢視治療反應等循環步驟，視情況修改治療方案。預防勝於治療，定期回診即可為孩子健康把關。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60430

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

治療退化性關節炎　脂肪幹細胞降低風險

毛小孩也有肌少症！　2招預防「惡病質」

跌倒手掌撐地卻骨折　「鋼板固定復位治療」恢復手部活動力

60歲翁排尿不順確診攝護腺癌　「達文西加凱格爾」防漏尿後遺症

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選