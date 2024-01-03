▲8歲氣喘童短效支氣管擴張劑越吸越多送急診！　醫囑過度依賴恐提升死亡率

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免疫負債＋秋冬變天 當心兒童氣喘4大症狀免疫負債加上秋冬變天，近期兒科、急診通通爆滿！姚宗杰醫師表示，氣喘典型症狀包含喘鳴、呼吸急促、胸悶、咳嗽，急性發作時恐呼吸困難需要到急診室處理，嚴重時可能會致命。近期門診大增3－4成孩童患者，他提醒家長注意兒童氣喘的咳嗽有4大特徵「咳很久、半夜咳、變天咳、跑步吃冰也會咳」，須警覺與一般感冒不同。
據衛生福利部110年度統計 ，目前19歲以下氣喘小兒患者約有近20萬人。台灣本土最新研究顯示，近幾十年台灣兒童氣喘盛行率不斷上升，13~14歲青少年，氣喘盛行率由1985年4.1% ，到了2001年提升為7%，目前氣喘盛行率為12.4%。原本有氣喘的病人，確診新冠後會導致支氣管更敏感，容易誘發氣喘，家長不可不慎。
過度依賴短效型支氣管擴張劑恐提升死亡率！一年使用超過3支短效型支氣管擴張劑就是依賴！美國過敏氣喘免疫學會（AAAAI）官方期刊2022年發表SABINA program 研究統計，全球12歲以上氣喘患者約4成過度依賴短效型支氣管擴張劑，而且短效型支氣管擴張劑過度依賴與氣喘惡化風險相關，過度依賴可能會增加32％的氣喘惡化風險；《歐洲呼吸學會期刊》（European Respiratory Journal）2020年發表瑞典真實世界研究，觀察到一年使用3-5支短效型支氣管擴張劑死亡率增加了26％，使用6－10支增加67％，使用大於等於11支更會增加135％死亡率!
「治療好氣喘的關鍵就是在孩子小時候別太常發作。」姚宗杰醫師提醒，氣喘每發作一次，氣管就會受傷一次，氣管經常發炎久而久之就會纖維化，造成不可逆的傷害。依據林口長庚醫院研究，8成兒童氣喘患者約在5歲前就發作，若有接受良好治療，75％可達到緩解，即使不用藥也有望不再發作。
最新治療攻略曝光: 「抗發炎緩解型藥物」作為12歲以上治療首選氣喘治療分為控制型藥物及緩解型藥物。姚宗杰醫師說明，使用短效型支氣管擴張劑可暫時緩解症狀，但越來越多研究顯示只能治標。由於氣喘根本原因在於支氣管慢性發炎，因此2023年台灣兒童氣喘診療指引更新，接軌全球氣喘治療指引（GINA guideline），建議12歲以上青少年與成人相同，使用含有吸入型類固醇（ICS）與長效乙二型交感神經刺激劑（Formoterol）的「抗發炎緩解型藥物」作為治療首選。
醫師進一步說明，對於第二階、第三階以上較常發作的患者，除了每天使用控制型藥物，氣喘發作時使用抗發炎緩解型藥物，不只可讓支氣管擴張，同時提供吸入型類固醇達到抗發炎的效果，從臨床研究顯示有較佳的氣喘控制療效。
至於6-11歲孩童，急性發作有需要時可使用短效型支氣管擴張劑，但須注意單獨使用之疑慮，以免增加氣喘惡化風險跟死亡的風險，建議使用短效型支氣管擴張劑時一併使用吸入型類固醇藥物。
控制氣喘3關鍵 留意過敏原、勿自行停藥
- 遵循醫囑用藥
- 改善環境
- 建立醫病夥伴關係
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60430
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