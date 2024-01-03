▲乾癬治不好一度想放棄…　新型生物製劑突破治療困境

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30%患者併發關節炎 心血管疾病風險攀升皮膚是人體最表淺、面積最大的器官。楊翔宇醫師表示，乾癬是自體免疫疾病，型態多樣，最明顯的是皮膚會出現厚斑塊、脫屑，且遍及頭皮、手指等全身部位。乾癬不僅是表面上看到的皮膚症狀，還有背後造成身體的破壞，30%乾癬患者可能併發關節炎，一旦腫脹變形恐造成不可逆的傷害。乾癬甚至會增加心肌梗塞、中風、肥胖與代謝症候群、躁鬱症、憂鬱症等風險，造成患者生活與心理巨大壓力。
擺脫危「癬」 輕中重度治療方針一次看
- 輕度：最常見的為外用類固醇藥物，另可合併維生素D3衍生物，提升療效、減少副作用。
- 大範圍：利用特殊波長之紫外光進行照光治療，治療用的紫外線不同於太陽光，不會造成皮膚癌。
- 重度：建議使用口服藥或針劑。口服藥為3種免疫調節劑；針劑為新型生物製劑，可分為5大類，包括腫瘤壞死因子（TNF-α）抑制劑、介白素17（IL-17）抑制劑、介白素17受體（IL-17R）抑制劑、介白素12/23（IL-12/23）抑制劑、介白素23（IL-23）抑制劑，療效較佳，安全性高。
症狀難纏、無藥可醫？ 生物製劑突破困境不少患者經過初步治療後雖有改善皮膚症狀，但手指、頭皮與小腿的乾癬仍相當難纏。甚至有乾癬患者伴隨腎臟病，擦藥擦不好，吃口服藥又易產生副作用，面臨無藥可醫的困境。
楊翔宇醫師表示，乾癬無法根治，需要長期穩定控制，使用生物製劑的優勢在於安全性高，長期使用較無身體疑慮。根據研究，使用生物製劑有助於預防乾癬引發的共病，例如關節炎、心血管疾病等。醫師會依據症狀嚴重度、病發時間、是否侵犯關節、就醫可近性等因素，給予患者最適合的治療方式。不同患者施打的劑量與頻次不同，若不符合健保使用資格，也可以自費施打，先從短效快速型開始治療，經濟負擔較小。
健保署近日公告乾癬性關節炎的健保給付放寬，將介白素17受體（IL-17R）抑制劑提前於傳統口服藥後的一線治療，此舉也佳惠不少患者。高雄醫學大學藥學系教授楊世群對此表示，IL-17R抑制劑的療效快，安全性高，是病患的福音。
一位3旬女性患者頭皮和前臂長滿乾癬斑塊，坐個椅子也會掉屑，夏天必須穿長袖遮掩，被誤以為有傳染病，非常自卑退縮。起初接受傳統治療效果不理想，一度想放棄，未料引發關節炎，關節腫脹疼痛，連開瓶蓋都有困難！只好再度求醫。醫師先給予2種免疫調節劑與照光治療半年，接著使用生物製劑，1個月就改善症狀，現在皮膚已完全乾淨，關節也不再疼痛，終於能回歸正常生活。
楊翔宇醫師表示，針對乾癬患者的各種治療，包括新型外用藥、不同機型的照光治療機器、各種免疫調節劑與生物製劑，提供民眾最進步、有效的治療。醫師最後呼籲，乾癬是系統性發炎疾病，保持良好生活習慣才能穩定控制病情，包括正常作息、充足睡眠、戒酒、戒菸、減重，並搭配擦乳液保持皮膚滋潤，另外避免吃補品以免刺激免疫力導致症狀惡化。及早治療就能預防共病。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60304
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