張誌家猝死原因尚待釐清！深圳協助家屬處理後續 遺體將送回台灣
43歲的台灣前職棒好手張誌家，2日傳出猝死在深圳市宿舍，他任職於一家中國企業，並擔任高球教練，也會參與壘球賽事，而他的死訊傳遍台日球界，國台辦也證實，張誌家死於宿舍，目前經過法醫初步勘驗，先排除非機械性暴力致死，遺體部分，深圳市將協助張誌家家人處理後續，並運回台灣。
記者吳政紘/綜合報導
張誌家是縱橫台灣、日本職棒的超級好手，一度在世界盃幫中華隊立下汗馬功勞，2003年亞錦賽、2004年雅典奧運、2008年北京奧運等，都有他的身影，而他可算是「天才球員」，即便是投球失憶症，還能飆出130公里速球，只是2009年假球案爆發，他因為涉賭，所以被台灣棒壇永不錄用。
張誌家曾跟西武隊簽下1億2000萬日幣的大約，一口氣簽下10年約，雖然無法順利走完合約，西武隊仍支付剩餘款項。
而張誌家在離開台灣球界之後，生活遭遇顛沛流離，一度想要學鐵板燒、空調等相關事業，卻也無法順利，之後接觸高球運動，順利成為教練，卻又傳出因債務問題，較為低調。
張誌家在壘球方面還是很有天分，對岸有壘球賽，他也有參與，而張誌家在元旦過後就失聯，在中國大陸猝死，大陸國台辦指出，經法醫現場勘查，排除機械性暴力致死。具體死因有待相關部門進一步調查，深圳市也會就有關方面，將協助家屬妥善處理善後事宜。
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