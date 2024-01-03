用樂高打造紅樓！糖玻璃復刻老家　北科大文發系畢展找回台灣文化

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畢展總策畫指導教師鄭麗玲指出，在歷任師長與學長姐的傳承下，北科大文發系培育的畢業生走到了第10屆，本屆畢業專題有4組通過國科會大專學生研究計畫獎助，議題涵蓋傳統玻璃產業、部落觀光發展、文化影像AI、日治文學地景等面向，亦有5組獲得教育部高教深耕計畫補助以PBL方式創作，包括祭祀器皿再現、台灣學生制服文化、古廟遷建與轉型、3D列印融入陶瓷釉彩及製模、龍山寺愛情產業鏈等多元樣貌，歡迎各界蒞臨觀展，一起找回屬於台灣的故事。
北科大文發系學生李諾原本就是樂高積木比賽常勝軍，以樂高積木做過許多古蹟建築，如彰化鹿港埔心羅厝天主堂、台灣基督長老教會濟南教會、高雄的蓮池潭龍虎塔等。
她在此次畢業專題選擇校內珍貴的文化資產、台北市市定古蹟─紅樓為主題，將樂高轉換成可複製並小量生產的陶瓷翻模模式，創作出不同時期的學校制服人偶、校園常見的烏龜、小鳥、小魚的生動樣態，更透過樂高與陶瓷異媒材的結合，形塑出北科生活生態系。
她分享，該作品總共花了超過3萬片的樂高積木，拼砌起來，為了打造作品，不僅從國外網站訂購大量樂高零件，也特別客製化紅樓匾額、北工校徽等積木難以呈現的細節，歷經8個月與時間賽跑才得以完成，盼透過樂高與陶瓷異媒材的創意結合，作為推廣北科文化歷史的新媒介。
刻畫著立體花飾的海棠花玻璃，是許多人對老家的回憶風景，北科大文發系學生趙佑真、郭紫婕有感於台灣手工製作的傳統玻璃產業已式微，希望重新演繹已停產的壓花玻璃。
趙佑真、郭紫婕選擇與壓花玻璃一樣透光、脆弱的糖玻璃，兩者製作過程極為相似，更增添文創轉化與教育意義；過程中她們不斷試錯，找出合適的成分、比例及溫度，成功仿製壓花玻璃這項經典的建築文化符號，呼應時下流行分子料理的五感體驗，將傳統文化與日常食品結合。
此外，她們還於台灣聽說關懷協會開設工作坊，以觸覺、味覺等多感官的體驗，帶領聽障兒童認識逝去的台灣傳統玻璃工藝。
依附於廟宇的軒社是台灣早期農業社會的民俗娛樂，尤其軒社吹奏的北管音樂有如當時的流行樂。北科大文發系學生楊穎超、黃雋越為了延續逐漸沒落的軒社文化，鎖定被指定為無形文化資產保存者的林口樂林園軒社，以4支紀錄片、1本攝影集紀錄軒社的人與故事，收納到線上導覽網站以利推廣。