▲B肝口服治療給付放寬　醫籲：即時回診追蹤、治療很簡單

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染肝炎病毒 小心肝炎、肝硬化、肝癌威脅根據衛生福利部公布111年國人十大死因，癌症持續名列死因之首，其中肝癌造成的死亡率名列第二。感染肝炎病毒是導致肝病、肝硬化、肝癌的重要原因，B肝和C肝防治是台灣消除肝病的重中之重。
C肝可以治癒，B肝則需長期抗戰。楊宏志醫師說，以往很多B肝病人可能因不知道自己帶原，疏於追蹤或治療，等到嚴重纖維化、肝硬化了才知道嚴重性。過去的研究已經發現，肝硬化後產生肝癌、肝臟衰竭的風險會大幅提高，應避免等到肝硬化才治療。民眾平常健檢就要檢查有沒有感染病毒、是否帶原；若有感染就需定期追蹤。
楊宏志醫師說，臨床觀察，約有4成的B肝帶原者需要治療、6成雖然不需要治療，但仍需要定期追蹤。需要治療者，其肝臟發炎、肝纖維化指數和血中病毒量較高，即時治療有助降低肝臟細胞持續被破壞的威脅。但6成需要定期追蹤者也不能輕忽，雖然不用馬上治療，但只要帶有病毒、風險就不是零，必須每半年定期追蹤、確認病程有沒有變化，有變化就要即時治療。
用藥門檻降低 健保放寬B肝治療給付為了讓更多B肝病友儘早接受治療，健保署於112年10月起放寬B肝用藥的給付規定。楊宏志醫師解釋，雖然透過治療，可以減少肝臟發炎，改善肝纖維化嚴重度。但是以前B肝病友要達到重度纖維化（第三級） 或半年內2次肝指數大於正常值2倍才能給付，此時肝癌的風險已經明顯提高，用藥稍嫌晚了一些；但現在針對e抗原陰性患者放寬為只要肝指數異常大於正常值2倍且血清B肝病毒量大於2,000 IU/mL或肝臟中度纖維化（第二級）、半年有兩次肝指數異常大於正常值、且血清B肝病毒量大於20,000 IU/mL就能用藥，讓更多B肝病人可以即早用藥，不必為了等健保給付而讓肝持續受苦。
楊宏志醫師說，目前B肝治療以口服藥為主，一天只需吃一顆，服藥很方便，且副作用都很低、治療效果也不錯，發生抗藥性的風險也低。以往病人可能會擔心長期吃藥會有腎毒性問題，但現在藥物設計精良，不會增加對腎臟及骨密度的影響。比較需要注意的是，有的口服藥有用藥時間限制，必須飯前或飯後2小時才能吃；有的藥物則沒有時間限制，病友可依據自身生活習慣和醫師討論。
B肝治療停藥要謹慎 當心猛爆性肝炎找上門楊宏志醫師提醒，B肝口服藥治療雖然很有效且方便，但缺點是停藥後復發率很高，且臨床發現，有1至3%停藥病人可能出現猛爆性肝炎，若未及時發現治療，會產生肝臟衰竭、需要換肝或死亡，所以病友一定要遵循醫囑用藥、不可自己貿然停藥。若是醫師建議可停藥，也一定要配合醫囑小心追蹤。此外，現代人飲食習慣西化，體重過重、脂肪肝者，若同時合併B肝也會加重併發症風險，病友們要記得控制體重、適度運動、充足睡眠，且若有服用保健食品或中草藥，務必和醫師討論。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60329
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