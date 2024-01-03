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專家教挑選債券ETF、報酬率第一公司債是它　1/16前買進可領配息

▲債券ETF成為投資大熱門，2023債券ETF新增3檔，投資人好奇想參與債券ETF行情又要如何選擇？為此，專家給出建議。（圖／NOWnews資料照片）
▲債券ETF成為投資大熱門，2023債券ETF新增3檔，投資人好奇想參與債券ETF行情又要如何選擇？為此，專家給出建議。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2023年ETF市場迎來猛爆性成長，掛牌檔數、整體規模、受益人數均大幅躍升，ETF自229檔增加至246檔，共17檔新掛牌，其中以高股息新增6檔為最大宗。另外，隨著美國聯準會升息至高位，2023年債券價格下探至近15年來新低，債券ETF也成為投資大熱門，2023債券ETF也新增3檔。投資人好奇想參與債券ETF行情又要如何選擇？為此，專家給出建議，認為「存債領息族」適合投資級的公司債，其中00725B報酬率不俗，有意願的投資人可在1月16日前持有或買進，皆可參與本次配息。

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隨著美國聯準會升息至高位，2023年債券價格下探至近15年來新低，債券ETF成為投資大熱門，整體規模從新台幣1.21兆元增胖至逾2兆元，全年成長超過新台幣8千億元，且債券ETF從過往多由法人大戶投資，轉變為眾多散戶加入市場，受益人自2022年的14.5萬人，爆發式成長至110萬人，翻了超過6倍。

國泰投信表示，債券ETF又可分為美國公債、公司債、產業債等，投資人若想參與聯準會降息後的債市多頭契機，可先評估自己是「資本利得族」或是「存債領息族」。若是資本利得族，可鎖定存續期間較長的長天期美國公債，如2023年投資人數暴增逾43倍的國泰20年美債（00687B），存續期間長達17年，表示隨著殖利率下降1%，資本利得有望成長17%。

若是「存債領息族」，首選投資級的公司債，主因殖利率較美國公債更高，且信用評等為投資等級，違約風險低，是平衡風險與收益的好選擇。如國泰投資級公司債（00725B），追蹤標的指數近3個月指數平均殖利率達6.38% （2023年10月1日至2023年12月25日），期間指數殖利率最高更超過7%，目前殖利率仍處10年來相對高點，國泰投信建議，投資人可把握正式降息前的入場機會。

且00725B在2023年以來（截至2023年11月30日）的績效表現亮眼，據投信投顧公會晨星版本基金績效表，基金以7.85%的報酬率排行同類型第一，一年來、五年來報酬率也都是同類冠軍，顯示00725B不論短期或長期績效皆維持高水準表現，是可安心長抱的優良標的。

且近期已有不少投資人注意到00725B，近5日成交均量（2023年12月25日至2023年12月29日）來到近1.2萬張，此外，00725B已於日前公告第一階段預估配息金額，引爆市場高度討論，投資人最晚只要在1月16日前持有或買進，皆可參與本次配息。截至2023年底，00725B的基金規模已達新台幣877億元，法人看好在這波除息熱潮下，有望在短時間晉升為千億級ETF。



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