專家教挑選債券ETF、報酬率第一公司債是它　1/16前買進可領配息

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國泰投信表示，債券ETF又可分為美國公債、公司債、產業債等，投資人若想參與聯準會降息後的債市多頭契機，可先評估自己是「資本利得族」或是「存債領息族」。若是資本利得族，可鎖定存續期間較長的長天期美國公債，如2023年投資人數暴增逾43倍的國泰20年美債（00687B），存續期間長達17年，表示隨著殖利率下降1%，資本利得有望成長17%。
若是「存債領息族」，首選投資級的公司債，主因殖利率較美國公債更高，且信用評等為投資等級，違約風險低，是平衡風險與收益的好選擇。如國泰投資級公司債（00725B），追蹤標的指數近3個月指數平均殖利率達6.38% （2023年10月1日至2023年12月25日），期間指數殖利率最高更超過7%，目前殖利率仍處10年來相對高點，國泰投信建議，投資人可把握正式降息前的入場機會。
且00725B在2023年以來（截至2023年11月30日）的績效表現亮眼，據投信投顧公會晨星版本基金績效表，基金以7.85%的報酬率排行同類型第一，一年來、五年來報酬率也都是同類冠軍，顯示00725B不論短期或長期績效皆維持高水準表現，是可安心長抱的優良標的。
且近期已有不少投資人注意到00725B，近5日成交均量（2023年12月25日至2023年12月29日）來到近1.2萬張，此外，00725B已於日前公告第一階段預估配息金額，引爆市場高度討論，投資人最晚只要在1月16日前持有或買進，皆可參與本次配息。截至2023年底，00725B的基金規模已達新台幣877億元，法人看好在這波除息熱潮下，有望在短時間晉升為千億級ETF。