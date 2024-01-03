新冠、流感疫情炸開！前線醫曝「門診暴增2倍」：還要2個月才趨緩
入冬開始新冠疫情、流感、腺病毒等呼吸道病毒開始流行，北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰指出，近期門診病人相較於前陣子已經有2倍成長，預估整體疫情要等到春節年假結束，甚至是3月才會趨緩。高雄市立小港醫院感染內科主治醫師張科也提醒，面對新的新冠變種株 JN.1 ，若有機會施打疫苗還是最好的防禦，民眾近期外出還是建議戴好口罩，尤其是家中有小孩的家長們要特別注意。
記者張志浩／綜合報導
張科表示，近期觀察門診可以發現，從11月開始流感、新冠等疫情就明顯升溫，而在跨年過後，幾乎都是年輕人生病佔多數，主要還是流感較為嚴重，Covid-19可以自己做快篩，個案較為零散，此外，高雄市也有出現一些登革熱的案例，不過由於是大多是年輕人確診，因此各項疫情的重症比率都沒有明顯上升。
蘇一峰則提及，相較於流感、Covid-19、呼吸道融合病毒（RSV），先前吵很兇的黴漿菌反而沒像預期的出現爆發，不過每當 Covid-19 出現變種株，就意味著先前施打的疫苗可能失效，不過民眾要了解，現在流行的「JN.1 變種株」，重症率並不高，只是再確診的機率上升，症狀無外乎是發燒、咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等，最好的預防仍是施打疫苗。
面對疫情升溫、門診爆量的情況，蘇一峰和張科都表示，預計還要再1至2個月才會明顯趨緩，往年在春節年假前後都還會再有一波高峰，提醒民眾外出戴好口罩、聚會盡量以待在室外為主，若家中有孩童，除了家長本身的自我保護外，也要隨時掌握學校動態和孩子身體狀況。
此外，上週門急診類流感就診突破10萬人次，為近4年同期最高，並新增20例流感重症、4例死亡，衛福部疾管署副署長羅一鈞也說明，預計未來4週將持續上升，春節前後達高峰，提醒符合條件公費流感疫苗施打條件的民眾儘速接種，桃園機場兩個航廈接機及出境大廳共4據點，也提供旅客入出境時自由領取新冠快篩，每人一盒，預計至少執行至春節連假後。