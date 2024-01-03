▲寒流、聖誕跨年效應！2023最後一週類流感就診10.9萬人次　創4年來新高

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流感疫情持續上升 40多歲男染病住院1個月後病逝疾管署1月2日表示，第52週（2023年12月24日至30日）門急診類流感就診人次為109,394人次，門急診類流感就診病例百分比分別為1.62%及13.2%，持續呈上升趨勢，且高於前3年同期，社區流行流感病毒仍以A型H3N2為主，至於B型流感占比持平。
另外，上週（2023年12月26日至2024年1月1日）新增20例流感併發重症，分別為10例A型H1N1、8例A型H3N2、2例A型未分型；新增4例死亡，分別為1例A型H1N1、1例A型H3N2、2例A型未分型。
其中，有一位較年輕的流感重症死亡案例，為北部40多歲男性，疾管署防疫醫師林稜表示，這名個案本身沒有慢性病史、未接種本季流感疫苗，不過有長期的吸菸史，在11月中下旬時開始有呼吸喘的情形，且症狀越趨嚴重，12月初時前往急診就醫，因為呼吸窘迫因此進行插管並收治加護病房治療。
但林稜防疫醫師提到，由於個案病情加劇，因此12月中下旬的時候轉到其他醫院治療，住院後檢驗為A型流感，在第二間醫院住院期間有使用流感抗病毒藥物與抗生素治療，並因為肺炎、呼吸窘迫加劇而使用過葉克膜，但因為後續併發嚴重細菌性肺炎及菌血症，因此在12月底，也就是住院約1個月後病逝。
流感疫苗僅剩26萬劑 應盡速接種疫苗增加保護力目前仍是流感流行期，再加上春節又即將到來，疾管署提醒民眾應盡速接種流感疫苗。羅一鈞表示，目前流感疫苗剩餘約26萬劑，特別要在這個時間點呼籲流感重症、死亡高風險群，尤其是長者應盡快接種流感疫苗。
另外，疾管署也提醒，民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，若出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60407
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