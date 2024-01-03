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蔡正元貼論文稱鋁鹽佐劑影響腦細胞　李秉穎：論文本身有爭議

▲台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎指出，雖少數人持續對疫苗安全性提出質疑，但科學界目前並不認可這些說法。（圖／記者許若茵攝）
▲台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎指出，雖少數人持續對疫苗安全性提出質疑，但科學界目前並不認可這些說法。（圖／記者許若茵攝）

記者林志怡／台北報導

國民黨前立委蔡正元近期指稱鋁鹽佐劑有造成慢性發炎、腦部傷害疑慮，並貼出論文連結。但台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎表示，這篇論文的內容本身就有爭議，不是觀察疫苗實際打入人體後的反應，而是通過動物實驗進行推論，雖少數人持續對疫苗安全性提出質疑，但科學界目前並不認可這些說法。

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蔡正元在臉書指稱，高端疫苗等使用的鋁鹽佐劑有造成慢性發炎、甚至腦部傷害的疑慮，衛福部疾管署副署長羅一鈞隨即澄清表示，訊息嚴重錯誤，希望蔡正元撤除相關貼文，但蔡再貼出2015年的論文、喊話羅一鈞「請勿暴跳如雷」，並強調貼文理由是「以防萬一」。

李秉穎表示，現存的蛋白疫苗都會使用到佐劑，且幾乎都是採用鋁鹽、僅有少數例外，而蛋白疫苗會使用佐劑，主要與其疫苗分子較少有關，而鋁鹽佐劑目前已經使用了數十年之久，也已經確認沒有安全上的顧慮，並有詳細安全性資料為證。

此外，李秉穎強調，對於無法排出、神經毒性等說法，都是空穴來風，且需要注意的一點是，很多疫苗相關論文，其實是反疫苗團體刻意寫出來的，但如果鋁鹽佐劑真有安全性問題，那包括HPV、子宮頸癌等很多蛋白疫苗都得下架。

針對蔡正元貼出的論文，李秉穎表示，雖還未完整閱讀，不過大致瀏覽看來，這是一個本身就很有爭議的文章，因為他不是觀察人體打疫苗後的實際反應，而是假設一個疾病、並認為這項疾病會引起慢性發炎，但一直沒有被證明，也可能並不存在。

李秉穎說，這篇論文通過動物實驗進行驗證，注射鋁鹽後觀察動物肌肉組織的變化再進行推論，但其實就是間接推論而已，而且把其他物質打進肌肉當然會發炎，並不是真的跟鋁鹽有時序上相關或是其他關聯性，不能當對人體傷害的證據。

因此，李秉穎強調，現在並沒有證據證明鋁鹽佐劑可以造成危害的證據，雖有少數人持續質疑疫苗佐劑安全性、這件事也已經吵很久，不過目前科學界是不認可這些說法的，世界衛生組織（WHO）也已經宣告，沒有證據支持鋁鹽佐劑對人體有危害的講法

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