蔡正元貼論文稱鋁鹽佐劑影響腦細胞　李秉穎：論文本身有爭議

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李秉穎表示，現存的蛋白疫苗都會使用到佐劑，且幾乎都是採用鋁鹽、僅有少數例外，而蛋白疫苗會使用佐劑，主要與其疫苗分子較少有關，而鋁鹽佐劑目前已經使用了數十年之久，也已經確認沒有安全上的顧慮，並有詳細安全性資料為證。
此外，李秉穎強調，對於無法排出、神經毒性等說法，都是空穴來風，且需要注意的一點是，很多疫苗相關論文，其實是反疫苗團體刻意寫出來的，但如果鋁鹽佐劑真有安全性問題，那包括HPV、子宮頸癌等很多蛋白疫苗都得下架。
針對蔡正元貼出的論文，李秉穎表示，雖還未完整閱讀，不過大致瀏覽看來，這是一個本身就很有爭議的文章，因為他不是觀察人體打疫苗後的實際反應，而是假設一個疾病、並認為這項疾病會引起慢性發炎，但一直沒有被證明，也可能並不存在。
李秉穎說，這篇論文通過動物實驗進行驗證，注射鋁鹽後觀察動物肌肉組織的變化再進行推論，但其實就是間接推論而已，而且把其他物質打進肌肉當然會發炎，並不是真的跟鋁鹽有時序上相關或是其他關聯性，不能當對人體傷害的證據。
因此，李秉穎強調，現在並沒有證據證明鋁鹽佐劑可以造成危害的證據，雖有少數人持續質疑疫苗佐劑安全性、這件事也已經吵很久，不過目前科學界是不認可這些說法的，世界衛生組織（WHO）也已經宣告，沒有證據支持鋁鹽佐劑對人體有危害的講法