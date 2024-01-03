消基會公布12樣市場蔬菜農殘！　「有機」皇宮菜9種超量農殘　

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一般消費者選購有機商品的原因是認為有機農產品「沒有農藥」，消基會長期觀察及調查發現，蔬菜農藥殘留問題是消費者最重視的消費議題之一。為替消費者釋疑，消基會本次選購傳統市場，攤商自行以立牌書寫「有機」字樣為標示的商品是否符合規定，另外也於黃昏市場選購蔬菜商品進行農藥殘留測試。
價格部分，標示「有機」字樣的3件產品，價格相較於對照組，有機紅莧菜貴了一倍，有机皇宮菜沒有太大差異，有机小黃瓜反而更便宜。「有機」是法定名詞，未經驗證合格的農產品不能擅用有機這兩個字，消基會指出，依據《有機農業促進法》規定：販賣散裝有機農產品應於陳列販賣處以告示牌展示品名及原產地（國），並展示驗證證書影本，本次取樣的3件有機樣品，販售現場都沒有展示。若經認定確實為有機商品，但現場未有驗證證書影本，則可依法限期改正；或經認定不是有機商品但以有機商品名義販售，則恐有觸犯疑慮。
消基會以「質譜快速篩檢技術」測試農藥殘留，12件內有4件測試結果評定為不合格，表示農藥殘留有疑慮。
12件建議蔬菜共有4款建議出超標的農藥
1 有机皇宮菜共檢出9種農藥，其中7種農藥殘留高出殘留容許量標準，
2 皇宮菜（對照樣品）檢出1種農殘
3 紅莧菜（有機菜攤）檢出3種農殘
4 韭菜檢出1種農殘