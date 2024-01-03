李在明仍在加護病房　各界呼籲加強南韓政治領袖維安

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共同民主黨國會領袖洪永杓在該黨領袖會議上表示，「針對李在明的恐怖行為，顯然是對民主的挑戰和對民主的威脅」。他呼籲對知名政治人物進行迅速調查和更嚴格的安全保護。
儘管南韓對槍枝有嚴格的管制，但卻一直有政治暴力歷史，以及競選活動安全性的問題。
在現場目擊攻擊事件的共同民主黨支持者金正華(Jin Jeong-hwa，音譯)說，這起事件清楚的表明，必需為政治領袖提供更強大和專業的安全保護，而不僅僅是部署進行監控的員警。
他說，「像反對派領袖這樣的人，真的需要一個專業的安全細節」，「從他在政治活動中的經歷可以清楚地看出，李在明非常容易受到人身安全威脅」。
李在明是一名強硬的進步派人士，在2022年總統大選中以些微差距，敗給尹錫悅。
李在明一直致力團結共同民主黨，以保持在國會中針對尹錫悅總統保守派的多數席位。
南韓將於4月10日舉行關鍵的選舉，保守派將試圖自2016年以來首次贏回多數席次，以協助推動尹錫悅的親商政策，包括減稅、放鬆管制和社會改革。
南韓執政的保守派國民力量黨(People power Party)領導人，已縮減了預定的公共活動。兩黨都敦促成員，在李在明康復期間，不要發表可能激怒選民的言論。
李在明在2022年激烈的總統選舉中，以不到1%的選票輸給了尹錫悅，這是有史以來最微小的差距。
擔任京畿道城南市市長的李在明，正面臨因開發專案而產生的賄賂指控。但他否認有不當行為。
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