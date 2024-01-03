能登半島強震改變地形！日觀測輪島市「地表上升4公尺」
日本石川縣能登半島在1日發生規模7.6強震，截至今（3）累積死亡人數已達64人，且當地仍持續有餘震發生。受到這次地震影響，日本國土地理院發現鄰近震央的石川縣輪島市不僅出現明顯地殼變動，向西位移了約1.3公尺，同時地表也上升約4公尺，官員推測整個能登半島都成為地震活躍區與多條斷層同時移動有關。
國際中心楊智傑／綜合報導
2024年元旦在日本石川縣能登半島發生了規模7.6極淺層強烈有感地震，根據日本氣象廳統計，當天至少發生155次地震，且含2次規模6以上強震，當局組成的地震調查委員會指出，能登半島此次地震範圍比過去還要更廣，從東北至西南幾乎整個半島地區都是地震活躍區，疑似是因為7.6強震發生在一條長約150公里的斷層上所導致。
國土地理院觀測發現，石川縣輪島市在能登半島7.6強震後向西位移約1.3公尺，而人造衛星拍攝的影像結果也發現，當地地面隆起約4公尺，官員稱這算是「相當長的距離」，兵庫縣大學地球物理學教授後藤忠也推測，能登半島強震的威力如此強大，與近十條斷層同時移動有關係。
目前能登地區因土石流導致道路中斷，斷水斷電的情況導致多數救難物資難以抵達，消防人員只能徒步前往當地進行救援。