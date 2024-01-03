調查羽田機場相撞事故　跑道安全成焦點

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日本航空(Japan Airlines)的空中巴士A350客機(Airbus A350)，2日在羽田機場和日本海上保安廳的哈維蘭(De Havilland)Dash 8渦輪螺旋槳飛機相撞，日航機上的379人全數逃脫，但保安廳這架飛機上的6人中有5人喪生。
熟悉內情的人士說，日本安全運輸委員會(JTSB)將主導這項調查，製造這架飛機的法國機構、以及製造飛機2具勞斯萊斯(Rolls-Royce)引擎的英國機構，也將參與調查。
專家審慎表示，現在要明確指出肇事原因還為之過早，並強調大多數事故是由多種因素交織而成。
但一般預料，調查人員將會探究管制人員向這2架飛機發出了什麼指令，並且對飛機和機場系統進行詳細檢查。
日本主導調查探查黑盒子
一名日本官員2日表示，這架A350是在試圖正常降落時，和保安廳的龐巴迪(Bombardier)Dash-8相撞。
首先的調查工作之一，就是要恢復有飛行數據和駕駛艙錄音的黑盒子紀錄器。專家表示，這起事故的發生地點，意味著物證、雷達數據、目擊者證詞、或是攝影畫面，可能隨時可取得，這將減輕了繁重的鑑識工作。
位於英國的顧問公司「Ascend」飛安總監海斯(Paul Hayes)說，一個明顯的問題是，這架海上保安廳的飛機是否在跑道上，而如果是的話，為什麼？
這次的相撞事故是自從空中巴士A350在2015年投入服務之後，第一起涉及這款歐洲首屈一指雙引擎長途噴射機的重大事故。根據2023年的初步數據，海上保安廳的該架飛機在和使用了2年、長度是它3倍的噴射客機相撞之際，正值航空業最安全的年分之一。
跑道安全與侵入風險
不過，在這起事故發生前，一個美國安全組織上個月才剛就跑道碰撞或「侵入」(incursions)的風險示警。
「飛安基金會」(Flight Safety Foundation)表示，隨著天空變得日益擁塞，他們呼籲全球採取行動來避免跑道侵入再次增加。
國際非營利組織「飛安基金會」成立於1947年，總部位於美國，主要為航空業提供中立、獨立、專業的安全指引及資源。
執行長夏希迪(Hassan Shahidi)發表聲明說，儘管數年來努力避免侵入事件，但這種情況仍在發生。跑道侵入的風險是一項全球問題，而且侵入事件的可能後果是嚴重的。
儘管涉及受傷或損壞的地面碰撞事故已經罕見，但它導致喪命的潛在風險仍是各類事故中最高之一，而且幾乎相撞(near-misses)的情況則更為常見。
1977年，2架波音747飛機在西班牙渡假島嶼田尼利夫島(Tenerife)相撞，造成583人死亡，至今仍是航空業最致命的事故之一。
避免地面相撞電子設備短缺
「飛安基金會」發現，溝通與協調上的失誤，可能在跑道事故或幾乎相撞事件中扮演角色。
但用來避免地面、而非空中碰撞的電子設備短缺也是一個問題。在1980年代就已有可避免空中碰撞的軟體出現。
夏希迪表示，許多嚴重的事故原本可以透過更良好的狀態意識(situational awareness)技術來避免，這種科技能協助空中交通管制員和飛行員，偵測到潛在的跑道衝突。
聯邦航空總署(Federal Aviation Administration, FAA)表示，約有36座美國機場配備了一套稱為「ASDE-X」的系統，可使用雷達、衛星和一種稱為多點定位(multilateration)的導航工具來追蹤地面行動。
但美國國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)主席霍曼迪(Jennifer Homendy)在去年11月表示，身為全球機場先驅的美國航空網絡，缺乏足夠的技術來避免跑道侵入。
空中巴士曾在2018年表示，正和漢威公司(Honeywell )合作一項旨在協助避免跑道侵入、名稱為「SURF-A」 或「Surface-Alert」的系統。
但他們尚未宣布完成的日期，而且要推出複雜的新航空系統也可能耗費數年。
避免降落碰撞是飛安要務
國際民航組織(International Civil Aviation Organization, ICAO)前資深總監克里默(Steve Creamer)表示，避免飛機在降落時撞擊到其他飛機，是全球五大安全優先要務之一。
雖然自動著陸(automated landings)的使用與日俱增，但專家表示，很大程度仍需仰賴飛行員的目視檢查，但飛行員可能會因為高度的工作量、或夜間跑道模糊而分散注意力。
美國前空難調查員考克斯(John Cox)說，「我認為這項調查將著重在許可…然後還有日本航空機組員能否看到。他們能否實際上看到跑道上的那架飛機」。
舉例來說，1991年一架美國航空(USAair)客機，在洛杉磯國際機場和天西航空(SkyWest Airlines)的飛機相撞時，照明就是一個問題。
他表示，這使得美國航空的機組人員實際上看不到那裡的天西航空飛機，儘管它就在跑道上，但那樣的燈光讓人實際上是看不到的。
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