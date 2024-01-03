▲「鬼剃頭」可能是新冠肺炎、新冠疫苗所致　頭髮掉光光！圓禿該如何治療？

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過去治療以類固醇為主 7月食藥署核准外用免疫圓禿不只會發生在頭部，眉毛、鬍子等處都有可能會出現毛髮異常掉落的情形。過去圓禿均以類固醇治療為主，但長期、大量使用於圓禿其實並不合適，在台灣乾癬暨皮膚免疫學會的努力下，衛福部食藥署終於在今（2023）年7月正式同意醫院可以自行調劑使用外用免疫療法治療圓禿。
台大醫院皮膚部主任蔡呈芳表示，根據台大醫院10年來的長期研究發現，有超過50％的患者圓禿情形改善75％以上，不過在治療初期，患者需要每週一次前往門診塗抹治療，因此並非人人均可配合。
去年核准1成人用藥 但兒童青少年尚無口服核准除了外用免疫療法外，台灣乾癬暨皮膚免疫學會提到，現在也有一款原本用於關節炎及異位性濕疹的藥品，在去年獲得食藥署核准，可用於治療成人嚴重圓禿，約有6成的患者經過一年治療後，嚴重度只剩不到20％，但全頭禿患者療效減半。
隨著醫學進步，圓禿治療選擇越來越多而且都能獲得不錯的治療效果，像蔡呈芳醫師提到，有位30歲女性患者，在第2胎產後開始出現掉髮，最後全頭掉光2年，使用外用免疫治療無效，但每週塗抹衛福部新核准的藥水後5個月，明顯改善。
另外，也有位28歲的患者，從2017年開始掉髮，曾經用過外用免疫療法、口服注射類固醇、準分子光療等，2019年開始改用新核准的口服藥物，使用200週後，恢復正常，目前停藥觀察中。
因此，民眾若有圓禿的情形可以和醫師討論，選擇最適合自己的治療方式。不過蔡呈芳醫師提到，對於最需要治療的兒童及青少年族群，雖然美國今年有治療圓禿的新藥核准上市，但國內至今並沒有核准的口服藥物。
不過，蔡呈芳醫師表示，針對這些患者，目前台灣北中南也有7家醫院正在執行全球同步的藥物臨床試驗，期待不久之後，能夠讓所有圓禿患者都得到更完善的治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60429
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