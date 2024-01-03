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疫苗佐劑恐傷腦？蔡正元貼論文　羅一鈞打臉：期刊公信力有疑慮

▲衛福部疾管署發言人羅一鈞呼籲，蔡正元身為知名人士應善盡社會責任，主動刪除該則不正確訊息，勿遭有心人士誤導。（圖／記者林志怡攝，2023.12.19）
▲衛福部疾管署發言人羅一鈞呼籲，蔡正元身為知名人士應善盡社會責任，主動刪除該則不正確訊息，勿遭有心人士誤導。（圖／記者林志怡攝，2023.12.19）

記者林志怡／台北報導

國民黨前立委蔡正元近期指稱鋁鹽佐劑有造成慢性發炎、腦部傷害疑慮，並貼出論文連結。但衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，蔡正元所引用的論文來自「加強實質審查期刊」、其公信力存在疑慮，而非專業人士散布不符合實證科學的資訊，是非常不道德的，呼籲蔡正元身為知名人士應善盡社會責任，主動刪除該則不正確訊息，勿遭有心人士誤導。

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蔡正元在臉書指稱，高端疫苗等使用的鋁鹽佐劑有造成慢性發炎、甚至腦部傷害的疑慮，衛福部疾管署副署長羅一鈞隨即澄清表示，訊息嚴重錯誤，希望蔡正元撤除相關貼文，但蔡再貼出2015年的論文、喊話羅一鈞「請勿暴跳如雷」，並強調貼文理由是「以防萬一」。

但羅一鈞今（3）日中午指出，蔡正元所引用的「海外疫苗專家」傳來之2015年論文，出自FrontiersMedia旗下的神經學期刊FrontiersinNeurology，該期刊已被國內各大醫學院歸類為「加強實質審查期刊」，即所謂「掠奪性期刊」，本身的公信力就存在疑慮。

羅一鈞表示，疫苗的鋁鹽佐劑已經使用超過60年，是公認安全的疫苗成份、也是疫苗學的ABC，所有醫學生都知道，蔡正元不需要捨近求遠、尋求海外疫苗專家的意見，詢問國內醫師、藥師，也會得到相同的回應，此類「鋁鹽佐劑不安全，會產生神經毒性」之說法多年來均未獲醫學及公衛學界支持。

疾管署補充，現今國內使用的疫苗多由國際知名大廠生產，如B型肝炎、A型肝炎疫苗，白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌疫苗及不活化小兒麻痺五合一疫苗(DTaP-Hib-IPV)、十三價肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)、腸病毒疫苗、子宮頸癌(HPV)疫苗等，其鋁鹽含量都非常低，且經過嚴格的安全性測試及各國監管單位核准，對人體不會有影響，已被臨床長期使用及監測。

此外，疾管署表示，除高端疫苗，國際上使用的新冠疫苗，包括科興、國藥、奧地利Valnera等，也均有使用鋁鹽作為佐劑。

羅一鈞強調，非專業人士散布不符合實證科學的資訊，是非常不道德的，甚至有觸法之嫌，此類訊息嚴重錯誤，可能影響民眾對接種各類含鋁鹽佐劑的兒童、青少年及成人疫苗產生錯誤認知及降低接種意願，對個人健康及公共衛生均造成不良效應，再次呼籲蔡正元身為知名人士應善盡社會責任，主動刪除該則不正確訊息，勿遭有心人士誤導。

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