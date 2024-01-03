名家論壇》吳崑玉／「中華民國台灣」是個誰也繞不開的頂樑柱

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馬英九夠統了吧?但他2008年一上台，講「不統、不獨、不武」、「擱置爭議，共創雙贏」，當年的胡錦濤還比較開明，可以容忍，對岸的紅左學者卻沒那麼好心，大肆抨擊馬英九是「華獨」、「B型台獨」，反正你沒想跟他統一的都叫作「台獨」。到了習近平上台，這一丁點容忍也沒了，祖國統一不能無限期拖下去，他任內立志要拿回台灣，不管是用文的還是武的，不管是一國兩制無整接納，還是武統台灣一片焦土，這就是他要達成的偉大使命。而且，習派的性格向來偏愛嚴管嚴打，得寸進尺，香港乖巧聽話，他就搞大灣區計劃取代香港，逐漸將香港變成一個毫無特色與特殊地位的內地城市。香港人反了，他就乾脆丟掉「一國兩制」，直接「一國一制」，打到你去領殘障手冊。我就搞不懂，這些藍營政客成天喊要跟對岸談，是要談什麼?人家從習大大到國台辦，已經表明只想跟台灣各政黨談「一國兩制的統一方案」，其餘免談，你還在喊「憲法一中」、「中華民國憲法是護國神山」。人家都認定你中華民國是個死物了，怎會理你中華民國憲法?這些腦袋不是有病，就是居心不良，存心騙人，然後不知不覺把自己也給賣了。
綠營方面則是寶寶心裡苦，但寶寶不能說。賴清德長年被稱為「台獨金孫」，深綠獨派是其本盤中的本盤，他的根本思維是傾向台獨的。但他跟蔡英文一樣，也承認了現實。所以他說自己是「務實的台獨工作者」，這個名詞的重點在「務實」，而非「台獨」。「務實」是現在進行式，「台獨」則是遙遠的未來式，跟「統一」一樣只能等待上天賞賜機遇，而機遇卻遙遙無期，可能跟基督教的審判日，或佛教的彌勒佛降臨，一樣的遙遙無期。
換句話說，總統選舉中的統獨之爭，早已變成「務實的台獨工作者」與「不務實的統一推動者」之間的戰爭。台獨與統一，都是遙遠的未來式；工作者與推動者，差別只在於執政與未執政。兩者間的互惡互嫌，早已上升至敵我矛盾，必將對方除之而後快，所以是戰爭而非競爭。雙方真正的差異，只在於「務實」與「不務實」。先保障住自己生存能力與生活方式，再尋求更好的相處之道，此謂「務實」；為了天邊彩虹或贏頭小利讓自己陷入對手陷阱，甚至淪入被吃掉卻無力反抗的境地，此謂「不務實」。但這種分法也有漏洞，對某些「統一推動者」來說，所謂「務實」，務的是自己的果實，保的是自己的身家財產與土地房屋，沒有要管其他韭菜的死活。那些普羅大眾的自由自在，對他們而言反是一種逆倫與麻煩，你們乖乖當韭菜，當人礦就好了，讓你們吃得肥滋滋的，成天鬧意見還不准割，那才叫「不務實」。
於是，「中華民國」這四個字，一到選舉就變成了正反相生的吊詭事物。「不務實的統一推動者」務實的端出「中華民國」旗號，號召群眾跟一心消滅中華民國的中華人民共和國和平相處，即使被當個殭屍也沒關係。選舉時滿地國旗，但記得遇到對岸人馬時要快快收起來。「務實的台獨工作者」因為身處執政這一方，所以也很務實的，謹小慎微的把「台獨」這兩個字藏起來，認真的「保衛中華民國」，強調主權與領土完整，而且真心反共，比老蔣還像老蔣。讓人覺得錯亂。
選舉時的務實，代表了大多數中間選民，其實才是貨真價實的「中華民國派」。不要小看「中華民國台灣」這幾個字，現實上，沒有台灣，中華民國完全沒有立錐之地。同樣的，沒有中華民國，台灣也不是一個現在進行式的國號，未來恐怕也得經歷一場血戰，才有正名的那一天。兩者相互依存，誰也離不開誰。回頭再看所謂的「務實」，就是專注於現在進行式下的各種條件，努力在變動的世局中維持現狀。「台獨」不是務實的選項，「統一」也不是。務實的人會告訴你，能戰才能和，不能戰就只能降。不要告訴我什麼「憲法是護國神山」這種屁話，當年十字軍連「真十字架」都扛上戰場了，照樣被薩拉丁團滅，你還想靠一份文件來保命防身，是拜廟拜太多造成的後遺症吧?!
所以，選舉歸選舉，政治語言歸政治語言，麻煩大家務實點，不管你喜不喜歡，不管是否兩面不討好，在現在進行式中，「中華民國」這四個字，就是維持現狀的頂樑柱。就算你鄙視現狀，覺得這種不進不退的狀態像個風一吹就會跑的帳蓬，但帳蓬更需要這根頂樑柱支撐。既是所有人繞不開也撤不掉的頂樑柱，為什麼不就大方的承認它，認清它的價值，光明正大的講出「中華民國」這四個字？遵守它的憲法，認清它的侷限，修正它的錯誤與不足。「中華民國台灣」這幾個字的問題，不是其本身有什麼不對，而是各取所需，所以各有所好，大家都截取片斷來使用，而不願努力讓這塊土地，以及這塊土地上的人民，和自由民主的社會制度，共同組建成一個「正常的國家」。
一如一個自由奔放的意志，永遠不要太在意人家的眼光。不管對岸怎麼羞辱鄙視，怎麼恐嚇威脅，「中華民國台灣」就應該是個在全世界活蹦亂跳的活物。你看得起我，咱們就好好交往；你看不起我，咱們就保持距離。對岸常酸台灣的地理已成了歷史，我也回酸他們的歷史才是編成了小說。你來我往，公平相待，「中華民國台灣」，正是我們的現在進行式，承認它，才算「務實」。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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