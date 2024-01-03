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史上最重賄選品？對手控送「5公斤包裝米」　蔡培慧：是慈善物資

▲蔡培慧今天上午在街頭拜票，由團隊回應包裝米指控。（圖／蔡培慧競總提供，2024.01.03）
▲蔡培慧今天上午在街頭拜票，由團隊回應包裝米指控。（圖／蔡培慧競總提供，2024.01.03）

記者顏幸如／南投報導

南投縣國民黨立委候選人游顥陣營，今天指控對手蔡培慧在社區活動分送民眾重達5公斤的包裝壽司米、上面貼有蔡培慧的貼紙，已嚴重逾越法律紅線，呼籲檢方盡速法辦。蔡培慧陣營則表示，包裝米是慈善團體提供的物資，蔡培慧協助資源媒合，並未干涉公益單位的發放對象，也沒進行競選行為，對手若有證據歡迎提告。

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▲重達5公斤的壽司米，包裝上貼有蔡培慧貼紙。（圖／游顥競總提供，2024.01.03）
▲重達5公斤的壽司米，包裝上貼有蔡培慧貼紙。（圖／游顥競總提供，2024.01.03）
南投縣國民黨立委候選人游顥陣營，今（3）日開記者會指控對手蔡培慧，在社區活動中分送民眾5公斤裝壽司米，涉及賄選。游顥競選總幹事蔡宜助指出，蔡培慧不斷高喊反賄選不分藍綠，民進黨陣營更是一直檢舉，將集集鎮政令宣導品發放、捐血活動、寺廟公益活動都抹黑成賄選行為，目的就是打烏賊戰，掩蓋正在進行疑似賄選的行為，堪稱「人前反賄選、人後真賄選」。

蔡宜助說，這批壽司米在中興新村某社區發放，檢舉者雖沒明講什麼活動，但縣警局已針對收到米的民眾做筆錄，希望檢調儘快給鄉親真相。他表示北台灣已有因贈米構成賄選被起訴的案例，蔡培慧團隊竟還透過社區活動分送每包價值新台幣150元至250元的壽司米，她4年選4次立委和縣長，難道對賄選構成要件不了解？蔡培慧公然挑戰司法權威、敗壞地方選風、傷害台灣民主，呼籲她說清楚這批特殊包裝米的經費從何而來。

▲游顥陣營今踢爆蔡培慧分送包裝米進行賄選。（圖／游顥競總提供，2024.01.03）
▲游顥陣營今踢爆蔡培慧分送包裝米進行賄選。（圖／游顥競總提供，2024.01.03）
國民黨不分區立委候選人吳宗憲認為，過去他在南投擔任過8年檢察官，常見選舉期間贈送一公斤包裝米，游走在30元的法律邊緣，但重達5公斤以上的包裝米，已直接越過法律紅線。該包裝米8月製造、檢舉民眾10月收到，當時蔡培慧已在進行競選活動，在構成要件上很有可能成立賄選客觀行為，呼籲檢方積極查辦。如果蔡培慧靠賄選而當選，將來會有當選無效訴訟等問題，甚至可能要補選，社會成本太大。

蔡培慧陣營回應表示，對手陣營指控的社區活動，其實是慈善公益活動，米由慈善團體提供，轉贈給公益單位分送給需要的民眾，蔡培慧居間進行公益資源媒合，未干涉公益單位的發放對象，也沒進行任何形式競選行為。對手若有證據歡迎提告，讓檢調查清楚。

蔡培慧陣營並回擊，指游顥透過鄰長在集集發送廚餘桶，已涉賄選遭立案調查；競選團隊成員涉中國資金介入選舉，也已列被告交保。這兩案都在司法調查中，請游顥團隊交代清楚。

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