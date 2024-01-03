史上最重賄選品？對手控送「5公斤包裝米」　蔡培慧：是慈善物資

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蔡宜助說，這批壽司米在中興新村某社區發放，檢舉者雖沒明講什麼活動，但縣警局已針對收到米的民眾做筆錄，希望檢調儘快給鄉親真相。他表示北台灣已有因贈米構成賄選被起訴的案例，蔡培慧團隊竟還透過社區活動分送每包價值新台幣150元至250元的壽司米，她4年選4次立委和縣長，難道對賄選構成要件不了解？蔡培慧公然挑戰司法權威、敗壞地方選風、傷害台灣民主，呼籲她說清楚這批特殊包裝米的經費從何而來。
國民黨不分區立委候選人吳宗憲認為，過去他在南投擔任過8年檢察官，常見選舉期間贈送一公斤包裝米，游走在30元的法律邊緣，但重達5公斤以上的包裝米，已直接越過法律紅線。該包裝米8月製造、檢舉民眾10月收到，當時蔡培慧已在進行競選活動，在構成要件上很有可能成立賄選客觀行為，呼籲檢方積極查辦。如果蔡培慧靠賄選而當選，將來會有當選無效訴訟等問題，甚至可能要補選，社會成本太大。
蔡培慧陣營回應表示，對手陣營指控的社區活動，其實是慈善公益活動，米由慈善團體提供，轉贈給公益單位分送給需要的民眾，蔡培慧居間進行公益資源媒合，未干涉公益單位的發放對象，也沒進行任何形式競選行為。對手若有證據歡迎提告，讓檢調查清楚。
蔡培慧陣營並回擊，指游顥透過鄰長在集集發送廚餘桶，已涉賄選遭立案調查；競選團隊成員涉中國資金介入選舉，也已列被告交保。這兩案都在司法調查中，請游顥團隊交代清楚。
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