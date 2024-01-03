桃市環保局運用監控科技及加大協談力度 大幅減量空氣污染物
為有效改善空氣品質，桃園市政府環境保護局針對不同類型列管工廠，採用監控科技及多種改善措施。要求大型工廠業者24小時監測排放管道空氣污染物濃度，其次進行協談，讓業者以優於法規條件操作；另與桃園市7家汽電共生廠協談，訂於2030年後不再使用煤炭發電，不僅大幅減少空氣污染物外，也可以減少242萬公噸CO2e；最後以全國首創自動化監控機制，協助中小型工廠24小時監控防制設備操作參數，確保防制設備操作參數符合規定。
記者李春台／桃園報導
環保局指出，隨著工業5.0推動物聯網之科技進展，強化業者自主管理能力，掌握污染管制科技化應用，本市於今(112)年著手固定污染源及防制設備即時監控(CPMS)第3批及第4批業者公告作業程序，進行擴大污染源掌握，有效率使業者更能源頭掌握污染源控制。多元措施管制策略齊下，自動化監控設備(CEMS和CPMS)總共監測 7,785公噸以上的污染物排放，揮發性有機物(VOCs)高污染潛勢行業排放量掌握高達90%。
環保局局長陳世偉表示，剩下10％行業為石化業，桃園市石化業重點對象為中油桃煉廠，環保局與經濟部定期召開空氣污染防制及改善作為會議，透過地方及中央嚴格追蹤列管改善進度，112年陳情數量已減少9成。另今年度亦輔導龜山區一油墨製造業者加裝觸媒焚化爐（RCO），預估可減少43公噸揮發性有機物。
另外針對屢遭陳情業者，環保局也主動進場查核異味來源，初步掌握廢水處理設施易有異味逸散，並立即採取防範措施，為了杜絕擾民異味問題，亦安排專家學者進場輔導，業者承諾於113年第1季完成相關工程改善，預計改善完成後可大幅降低異味產生。
環保局強調，桃園市近年執行之專案及運用科技治理空品具良好成效，隨著桃園市人口、工業產值逐年上升，桃園市空氣品質仍會持續提升，市府團隊呼籲業者與市府攜手努力，給桃園市民更良好的空氣品質。