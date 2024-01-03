網球／中華隊台維斯盃主場作戰！派夢幻陣容　2月3、4日對決法國

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中華隊「夢幻陣容」出戰 吳東霖、曾俊欣、許育修領銜
本次中華代表隊派出夢幻陣容，陣中包含單打世界排名204位的吳東霖和208位的許育修領銜，也有「夜市球王」曾俊欣，三人近年都曾收穫挑戰賽單打冠軍，排名屢創新高，亮眼成績讓人有目共睹。
雙打部分，黃琮豪去年除了在台塑盃男網賽封王，也是成都世大運男雙金牌、杭州亞運混雙銀牌得主。莊吉生曾多次披上國家隊戰袍，在臺北世大運和杭州亞運都榮獲金牌殊榮，將運用個人豐富的大賽經驗，帶領團隊朝勝利邁進。
賽事門票資訊
2024中法台維斯盃將在2月3日及4日於臺北市網球中心室內球場進行精彩賽事，兩天下午1點開賽，預計賽前1小時開放觀眾進場，現場售票於每日開賽前2小時開始售票。
這屆賽事門票定於1月5日中午12點在ibon售票系統全面開賣，票價部分，全票600元、優待票300元；1月5日至14日期間，限定販售早鳥票350元。為呼籲球迷踴躍進場觀賽，外縣市球迷也可憑賽事門票，享加購高鐵單程票85折優惠。
賽會更推出限量500席的「兩日應援套票」1,100元，不僅擁有最佳觀賽保留席，獨家贈送中華隊應援T-shirt、賽事秩序冊、應援摺扇等，總價值超過兩千元，還享有2月4日中華隊賽後簽名會的優先入場資格，中華隊球迷務必把握機會欲購從速，以免向隅。