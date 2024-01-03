證交所拚「特色精品店」有感 日AI數據大廠也要前進臺灣創新板
證交所推動「臺灣創新板」有成，除協助企業接軌國際市場、提供上市籌資新選擇外，也搭建新創生態圈與資本市場的橋樑，積極引導資金活水，開板以來累計有24家公司申請創新板上市，整體市值突破1,500億元。證交所指出，未來將持續吸引國內外專業投資機構看見臺灣新創實力，朝3到5年內創新板累計送件達80家公司、10年逾150家公司之目標穩步前進。其中，吸引日本AI數據大廠Vpon威朋控股擬前進臺灣創新板。
記者許家禎／台北報導
2023年證交所力推新經濟產業發展，鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力或創新經營模式的創新企業，以「臺灣創新板」作為加速進入資本市場的發展路徑，開板以來已累計有24家公司申請創新板上市，其中2023年共有14家申請送件，較2022年8家幾近2倍成長，迄今已達10家公司掛牌，整體市值突破1,500億元。
證交所指出，臺灣創新板產業涵蓋數位雲端、綠能環保、生技醫療及電動車等，在多元力量齊助攻下，致力將臺灣創新板打造為上市主板中的特色精品店（Specialty store），持續帶動新經濟產業聚落形成，以「創新驅動」（Innovation-Driven）的經濟成長模式，協助企業拓展國際市場、強化營運韌性、展現創新變革能力，進而推升臺灣創新經濟地位。
證交所除持續孕育本土新創茁壯發展外，也積極爭取國際級企業加入臺灣資本市場，現階段已有日本、新加坡、美國、德國及加拿大等新創公司提出來臺上市規劃。
其中以AI大數據技術協助日本政府與服務眾多亞洲金融機構進行數位轉型的日本Vpon威朋控股（Vpon Holdings Inc.，VHI）創辦人吳詣泓表示，因深刻感受到臺灣資本市場近年支持新經濟和新創發展的決心，暨臺股籌資便利性、交易活絡度、國際化發展及創新服務等特色吸引，從原規劃在日本上市，改以「臺灣創新板」作為上市首選，未來也將鼓勵更多亞洲數位科技新創公司循相同模式，於資本市場上市籌資發展。