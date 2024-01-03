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許雅鈞被爆「進私人招待所」　小S聽完面露尷尬：有其他女生嗎

▲小S（左）的老公許雅鈞被爆進出私人招待所，小S聽聞面露尷尬追問：「有其他女生嗎？」（圖／NOWnews資料照）
▲小S（左）的老公許雅鈞被爆進出私人招待所，小S聽聞面露尷尬追問：「有其他女生嗎？」（圖／NOWnews資料照）

記者薛羽彤／綜合報導

女星小S（徐熙娣）和圈外人許雅鈞結婚18年，許雅鈞常因夜生活登上新聞版面，日前他又被拍到跑趴畫面，同場的還有中信啦啦隊Passion Sisters女神陳波波，但夫妻倆都拒絕回應。小S主持的節目《小姐不熙娣》近日請來正妹Mandy聊私人招待所的內幕，她自爆見過許雅鈞，小S在一旁露出尷尬的表情。

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▲Mandy爆見過許雅鈞來私人招待所。（圖／YouTube）
▲Mandy爆見過許雅鈞來私人招待所。（圖／YouTube）
小S主持的節目《小姐不熙娣》昨日播出聊私人招待所的內幕，節目請來正妹Mandy，小S問她有沒有招待過幾個自己認識的朋友，Mandy直接說出了「Mike哥」（許雅鈞英文名）小S瞬間露出微妙表情：「我老公嗎？」小S還說：「這可以講嗎？」

▲小S（左）追問老公在私人招待所身旁有無美女。（圖／YouTube）
▲小S（左）追問老公在私人招待所身旁有無美女。（圖／YouTube）
小S聽聞繼續追問誰坐在老公身邊，Mandy回想起是一個帥帥的男生，應該是好朋友，小S不死心再問：「那另一邊呢？」Mandy趕緊解釋許雅鈞都坐在最邊邊，小S再度逼問「那現場有其他女生嗎？」Mandy想了一下笑喊「沒有」，小S最後忍不住笑說：「妳是不是很後悔講這個？」

日前許雅鈞被拍到和中信啦啦隊Passion Sisters女神陳波波同場聚會，事後小S在社群上曬出老公準備的愛心餐，有網友留言：「許雅鈞又被拍了啦。」她也大方回應：「沒差啦！我們彼此相愛信任最重要。」

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