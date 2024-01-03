BLACKPINK群賀Jisoo生日！Rosé讚她「可靠的姊妹」 Lisa請吃火鍋
去年宣布全體續約的韓國天團BLACKPINK，出道7年多團魂依舊炸裂！今（3）日是成員金智秀Jisoo的29歲生日，四閨女全體發文慶祝，先是Jisoo發布了生日Vlog，大方和粉絲分享私下舉辦的生日派對，其他成員Jennie、Rosé、Lisa相繼發文獻祝福，Rosé稱讚她是可靠的姊妹，Lisa喊話要請姊姊吃火鍋，姊妹淘感情相當深厚。
記者江芷稜／綜合報導
Jisoo喜迎29歲生日，她在社群平台weverse發表感言，「總是在一年的開始迎接新年和我的生日，所以很愉快！今年也在很多人的祝賀中度過生日，所以很幸福！以祝賀開始新的一年，我會給BLINK（粉絲名）帶來幸福，永遠感謝你們，愛你們！」IG上也釋出慶生影片。
今日全員卡點為她慶生，身為BLACKPINK最年長的成員，她相當獲得妹妹們的支持，Jennie曬出演唱會花絮照，「祝福最漂亮的金智秀生日快樂，今年要開心，我很愛你，生日快樂」，Rosé則讚美她是「最可靠的朋友和姊妹，非常感謝你的存在」，祝福她未來展翅高飛，會一直支持她，Lisa則搞笑表示「姊姊，我要請你吃火鍋！」展現滿滿團魂。
BLACKPINK去年宣布全體續團體約，個人合約各自發展，Jisoo昨（2）日曝光新公司動向，選擇加入哥哥成立的新公司「Blissoo」，已經開出4個職位徵才，包括影音編輯、設計師、保鑣、會計師等，「Blissoo」是新創的K-POP產業公司，網站放上了Jisoo的照片，強調是一間能陪伴知名藝人成長的公司，邀員工一起開拓海內外娛樂版圖。
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