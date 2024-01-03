全台大缺工有解！8成6國際生有意願畢業後留台、盼進入合適產業

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調查指出，面對全球人才競爭態勢，台灣吸引國際學生的3大優勢為「高品質的教育」（24.75%）、「安全的環境」（15.4%）及「學習華語的機會」（14.47%）。至於台灣經常訴求的「更可負擔的學費」（10.4%）及「台灣地理位置便利」（4.49%）則似乎較未獲得受訪者重視。
教育部與國發會在去年推出「促進國際生來台及留台實施計畫」，其中一項策略是大學與技專校院可以開辦學士雙聯專班、2年制學士專班、2年制學士後專班及2年制碩、博士班等「新型專班」，以STEM（科學、技術、工程、數學）、金融及半導體相關領域為優先，招收港澳僑生與各國境外生。
新型專班學生將獲國發基金提供最多2年的「產學獎助金」，包括2年學雜費、來台的機票費、行政費用（當地簽證、體檢費等），另外還有企業會提供每月至少1萬元的「生活／實習津貼」，但需於畢業後至少留台工作2年，學校會提供就業輔導。
針對該政策，調查顯示，有86%的國際學生表達申請意願。至於畢業後的規劃與期待，國際學生最希望能夠「進入合適產業」（21.9%）、「快速就業」（21.6%）及「高就業率」（16.9%）。另外也有14%的受訪者希望在台灣留學的經歷對於下一個階段求學深造，能有加分的效果。
調查指出，有意出國攻讀學位的受訪者最看重大學是否具備「獎助學金」（24.37%）、「全英課程」（17.28%）及「優良教學品質」（14.45%）。至於對學習華語感興趣的海外學生，除了「獎助學金」（23.25%）及「優良教學品質」（15.95%）外，學校是否具備良好的地理位置（10.6%）也是影響他們留學決策的重要因素。
至於境外學生預計攻讀的學位別，學士佔46%，碩士佔44%，博士佔10.1%。攻讀學位的前5大熱門領域，以商管領域最受歡迎，佔20.2%，醫藥衛生及社會福利居次，14.1%，其次分別為工程製造及營建12.9%、資訊通訊科技12%、教育9.85%
國立中正大學國際長許華孚表示，最近政府推行STEM與半導體新型專班，希望更多境外學生進入產業鏈，提升台灣產業實力，各校應持續積極推動境外招生，厚植外籍科技人才留台。
長庚大學國際處執行長張華玲認為，台灣鄰近東南亞及澳洲，且推出「就業金卡」，對國際人才具有高誘因，各校應注重培養學生的國際移動力、數位力及跨域學習力，培育本地與國際人才。
台灣國際文教創新交流協會執行長洪志衛則建議各大學校院與華語中心除了提供基本招生資訊外，也能強化求學期間的實習及工讀資訊，與畢業後職涯輔導，對爭取國際學生就讀將有極大助益。