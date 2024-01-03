網遊新規嚇壞投資人！騰訊網易股價暴跌 中宣部局長慘遭算帳
中國國家新聞出版署去年底公布了「網路遊戲管理辦法」草案，遭致對於遊戲產業過度監管、打壓產業的批評，包含騰訊、網易等遊戲概念股當天更是暴跌，市值瞬間蒸發幾千億人民幣。根據《路透社》引述消息人士說法，北京當局為此解除中宣部出版局局長馮士新的職務。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國國家新聞出版署突然於去年12月22日頒布「網路遊戲管理辦法」草案，其中明定不得在網路遊戲設置強制對戰、每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵，也對未成年人玩網遊、虛擬道具高價交易等行為進行限制，當天中國各大網路科技公司股票市值慘跌，騰訊跌幅達12.35%，市值蒸發約新台幣1.4兆，「騰訊市值沒了一個小米」的話題也一夕登上微博熱搜榜第2。
《路透社》引述5名知情人士說法指出，負責監管中國國家新聞出版署的中國中宣部為此遭中共高層懲處，其中經常說明北京當局監管政策的中宣部出版局局長馮士新甚至已經在上週遭到免職，而當局還沒正式對外宣布這項人事異動。
馮士新職位的主要任務就是代表中共高層，對外說明當局對網路遊戲的管制，例如審批遊戲版好、要求玩家實名認證等措施。在「網路遊戲管理辦法」草案公布遭到外界大量批評「管太多」後，中國國家新聞出版署也改口表示將「積極尋求各方修正意見」。