女神聲優平野綾36歲結婚！老公是大10歲男星 合作《鏈鋸人》結緣
進入2024年，日本聲優界的喜事捷報頻傳！今（3）日上午36歲的女神聲優平野綾也公布結婚喜訊，對象是大10歲的男星谷口賢志，兩人因去年合作演出《鏈鋸人》舞台劇而結緣，被粉絲大讚是「鏈鋸人婚」。
記者潘毅／綜合報導
現年36歲的平野綾，以童星身分踏入演藝圈，並在2001年多了聲優身分，成名配音代表作就是2006年動畫《涼宮春日的憂鬱》的主角「涼宮春日」，但近幾年來將事業重心轉向舞台劇。
現年46歲的谷口賢志，過去就是以演出特攝片聞名，代表作包含《假面騎士 Amazons》、《超人力霸王德卡》等，外型十分帥氣。
2023年時，平野綾演出漫畫改編的《鏈鋸人》舞台劇，飾演主要角色「真紀真」，而男星谷口賢志則飾演岸邊，兩人也因此結緣，在劇外發展出戀情，並於今（3）日同時發出結婚報告:「未來兩人將作為一名表演者更加努力邁進。雖說年初發生了許多令人痛心的事，我們發自內心表達哀悼、並會盡自己所能提供協助，衷心希望大家都能夠健康幸福」。不少粉絲也獻上祝福，更大讚這段婚姻可稱作是「鏈鋸人婚」。
進入2024年後，日本娛樂圈喜事頻傳，除了平野綾與谷口賢志的婚訊之外，元旦當天日高里菜也與內田雄馬宣布婚訊，成為聲優夫妻檔，此外能登有沙、伊藤かな恵、影山灯、須藤叶希、大和田仁美等知名女聲優也都1月1日宣布結婚喜訊。