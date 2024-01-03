張誌家狀況從雅典奧運開始走下坡！徐生明總教練一句話痛罵投手

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張誌家雖然在2003、2004年都在西武隊發展，但他戰績9勝8敗，防禦率3.70，3場完投，2場完封，不能就這樣直接認定他是因為打國際賽才不好。
張誌家被認為在雅典奧運是王牌投手，首戰對加拿大就推出他先發，而他也努力投出好成績，對戰義大利，張誌家表現普普，雖然也有被挨轟，但最後陽建福被打全壘打落敗，總教練徐生明也說：「投手投得太爛。」張誌家主投6局失3分無關勝敗，飆出9次三振。
徐總當時表示：「對義大利之戰，已發現張誌家狀況不理想，不過張誌家大致上還能掌控場面，並沒有大量失分，因此讓他繼續投下去，中華隊無法贏球，主因應該是打擊群沒有發揮，一直無法將比數拉開。」
球界人士認為，張誌家本來就在這次雅典奧運沒有準備好，所以對義大利狀況不穩，本來應該贏的比賽沒有贏，都壓出「王牌」還是沒得奪勝，當然照也不能完全怪他參加國際賽，因為他本來就該有所準備。
當然張誌家回到日本後，的確該年西武隊打進日本大賽，他在第四場對中日龍先發，對手為山井大介，張誌家狀況不好，先被古巴重砲Omar Linares轟出陽春彈，又被洋砲Alex Ochoa開轟，井上一樹擊出3分砲，他也沒有辦法發揮，投3.1局失5分，吞下敗投。而西武隊還是拿到冠軍，張誌家一直到2006年才被釋出。
以球界人士來看，張誌家的確是罹患投球失憶症影響，但他也有受到日職「二段式」投球規定影響，無法完全改善投球狀況，才被釋出。
張誌家的確有他風光的一面，但卻因為假球案誤入歧途，原本他在2008年回台，看似已經「重生」，但再也找不回過去的巔峰時期投球，捲入放水事件，也離開球壇。
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