三黨不過半！民眾黨國會戰將點名　你一定要認識的10名立委候選人

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不分區立委名單排名第一的黃珊珊曾任5屆議員，在最後一屆議員任期內受時任台北市長柯文哲邀請擔任台北市副市長，後角逐2022年九合一大選競選台北市長，獲得25.14%的選票落敗，後正式加入民眾黨並擔任柯文哲的競選總幹事，是柯文哲的倚賴的黨內人才之一。
2. 黃國昌
黃國昌名列民眾黨不分區排名第二，自太陽花學運脫穎而出並成為時代力量創黨首任黨主席、並投入區域立委選戰成功當選，進軍國會，2020年連任失敗後，轉以成立公益揭弊暨吹哨者保護協會，監督政府，後答應柯文哲邀請退出時代力量，轉加入民眾黨，柯文哲稱讚其戰力比現在國會五個不分區立委還強。
3. 陳昭姿
陳昭姿名列不分區立委名單第三名，是一名藥師，畢業於台大藥學系，也是代理孕母推動者，曾任台灣北社社長、一邊一國行動黨發言人，2012年擔任陳水扁民間醫療小組召集人，時任成員柯文哲亦是受她邀請而加入，曾在2023年11月爆料柯文哲承諾當選後要特赦陳水扁。
4. 吳春成
不分區立委名單排名第四的吳春成，在列入不分區立委名單前，是戰國策傳播集團創辦人，後被時代力量質疑替財團擋「揭弊者保護法」立法，後續戰國策才澄清已經吳已經未涉入運作。目前則是壯世代教科文協會理事長。
5. 林國成
林國成於民眾黨不分區立委名單排名第六，同時也是民眾黨台北市黨部主委，曾連任4屆台北市議員，現在交棒給女兒林珍羽；原是親民黨籍，2019年加入民眾黨。近日則因對評論台北市議員苗博雅外型與穿著用詞不當引起爭議，後在臉書致歉。
6. 張其祿
張其祿是民眾黨現任不分區立委、中央黨部政策智庫召集人，學者出身，學經歷豐富；畢業於美國南加州大學博士，原為國立中山大學社會科學院院長、政治經濟系終身特聘教授，並在政大、東海、中央、元智等多所大學開過課，2019年經過海選投入民眾黨並進入國會擔任立委，現投入台北市第8選區（文山、南中正）挑戰現任立委賴士葆與民進黨台北市議員王閔生。
7. 蔡壁如
蔡壁如原是台大醫院護理師，在柯文哲當選台北市長後，曾任柯文哲市府競選辦公室成員、市府顧問；2020年進入國會，但因為論文爭議學位遭到撤銷而辭職，是柯文哲依賴的大將之一，也被柯文哲與媒體稱為血滴子。
本次立委選舉蔡壁如投入台中第一選區（大甲、大安、清水、梧棲）對上民進黨現任立委蔡其昌，該區更是「藍白合示範區」，也是聲勢最高的一區，蔡壁如在競選期間陸續請到國民黨輔選大將如韓國瑜、台中市長盧秀燕等站台，也會離開選區幫國民黨立委小雞共同掃街。
8. 邱臣遠
邱臣遠是民眾黨現任不分區立委，也是民眾黨立院黨團總召，越南台商出身，2019年透過海選加入民眾黨並進軍國會擔任立委，長期投入外交國防委員會，第十屆第一會期至第六會期皆獲公民監督國會聯盟頒贈優秀立委獎項，現投入新北第八選區（中和）對戰國民黨候選人張智倫、民進黨吳崢。
9. 賴香伶
賴香伶為現任民眾黨不分區立委，在進入國會前，是勞工社運人士，曾任台北市政府勞動局長、台北市政府勞資爭議調解委員、人民火大行動聯盟秘書長，加入民眾黨後，以不分區排名第一之姿進入國會，曾帶職參選九合一桃園市長，獲得5%支持；現在投入桃園第五選區（平鎮龍潭）挑戰現任立委呂玉玲、民進黨候選人劉仁照。
10. 陳琬惠
陳琬惠為現任民眾黨不分區立委，在前立委高虹安當選新竹市長辭職後遞補，此前曾任婦女救援基金會執行長、民眾黨立法院黨團主任，上任後以揭弊著稱，陸續踢爆多位政治人物涉入im.B詐騙案及行政院發言人陳宗彥曾受性招待等全國矚目事件，2022年底的九合一地方大選中，她代表民眾黨參選宜蘭縣長，獲得近7%的選票，再次挑戰宜蘭縣區域立委選舉。
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