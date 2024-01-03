男恐嚇要「給市長ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」 陳其邁：體諒他身體不適
昨（2）日下午三點十分左右，民進黨高雄市黨部黨工接獲一名男性電話，詢問高雄市長陳其邁行程，並說要「給市長ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」，時值選舉敏感時機，黨部隨即報案處理，警方循線找到李姓男子涉案，並依恐嚇人身安全罪嫌送辦，高雄市長陳其邁今日指出，經了解男子可能是因為生病了，有一些情緒不滿，能夠體諒他的心情。
記者鄭婷襄／高雄報導
民進黨高雄市黨部接獲恐嚇電話，直言要對高雄市長陳其邁不利，警方獲報後立即與刑警大隊組成專案小組偵辦，警方於案發3小時內掌握嫌犯身份並通知到案，經初步了解，係39年次的李姓男子對現行低收入戶補助金額不滿，且當時精神狀況不佳，故撥打電話至市黨部發洩不滿情緒，全案依恐嚇人身安全罪嫌依法究辦。
陳其邁表示，昨天行程中的確有發現編制警力靠他比較近，隨後就接到警察局長的電話告訴他這件事情，了解說在這個特定對象，該名男子可能是因為生病，身體比較不適，然後衍生一些憂鬱，還有一些情緒不滿，才打電話做這件事，這個部分能夠體諒他的心情啦。
但陳其邁仍強調，涉及到選舉的治安，警方會嚴正的執法，他要特別感謝警方在三個小時就掌握特定的人士、迅速破案，他表達對警方的感謝，還是要再三的強調，選舉的期間，任何的不法暴力的這種情緒是絕不允許的。
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