Energy回來了！選這天重返樂壇惹哭歌迷 首支影片破百萬觀看數
被喻為「最殺的舞蹈男團」Energy，睽違20多年回歸樂壇，加入相信音樂成為五月天的師弟，他們的社群平台一開設，立刻引起歌迷瘋狂討論，官方IG「energy.come」吸引2.7萬人追蹤，社群影片瀏覽高達百萬觀看次數，社群開設時間點也極具巧思，是晚上7點12分，712代表7月12日正是Energy出道日，影片配樂還是首張專輯裡的經典金曲的〈放手〉，勾起歌迷青春回憶，紛紛哭喊：「我的青春，終於等到了！」
記者江芷稜／綜合報導
由成員牛奶、阿弟、書偉、坤達、Toro等5人組成的Energy，在這幾年裡團員們各自在不同領域發光發熱，經歷時間的淬煉，終於再度集結，阿弟感動地說：「很謝謝22年還沒忘記我們的歌迷，我們回來了！我完成我的承諾，我會唱到世界末日的那一天。」
團長牛奶說：「Energy以前對我來講就只是一個團名，英文翻譯是『能量』，現在回歸後，我們希望帶給大家的感覺是一個正能量、有活力的Energy」，書偉也說：「雖然以前說我們是『最殺團體』，但我覺得現在是有溫度的『殺』，希望可帶給大家希望和快樂。」Toro也表示Energy身心靈裡的「心」已準備好，自嘲說：「身還在練」。
每年都會定期聚會的Energy，為了復出的共同目標，排除萬難密集開會討論，開會的地點很不一樣，是在KTV，他們說：「因為約在KTV包廂，不怕吵又可以練歌，只是大家唱得正開心時，Toro就說我們來討論事情，唱不到5首歌，後面都在開會。」他們預告將以全新型態的Energy跟大家見面，敬請歌迷期待。
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