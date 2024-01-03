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深耕永續價值　全球人壽拿下2024「保險品質獎」4項肯定

▲全球人壽榮獲「2024年保險品質獎」4項大獎，由全球人壽業務長鄭中安（左）、品牌暨公共關係處副總經理蕭乃心（中）、行政長韋亭旭（右）代表領獎。 （圖／全球人壽提供）
▲全球人壽榮獲「2024年保險品質獎」4項大獎，由全球人壽業務長鄭中安（左）、品牌暨公共關係處副總經理蕭乃心（中）、行政長韋亭旭（右）代表領獎。 （圖／全球人壽提供）

記者顏真真／台北報導

深耕企業永續價值的全球人壽，秉持「因為愛 責任在」品牌理念，落實「以客為尊，待客如己」公平待客精神，持續藉由數位科技積極提升業務員及理賠服務品質，強化保戶關懷與提升友善金融，推動各式公益與體育活動，更拿下現代保險雜誌2024年保險品質獎「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」共4項優等獎，並在今（3）日由金管會保險局長施瓊華及現代保險雜誌社發行人林麗銖共同頒獎，其中「業務員最優」由全球人壽業務長鄭中安代表領獎；「理賠服務最好」由行政長韋亭旭代表領獎；「知名度最高」及「最值得推薦」由品牌暨公共關係處副總經理蕭乃心代表領獎。

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全球人壽積極投入數位人才培育及科技運用，與國際公信力的壽險研究機構攜手落實「全球菁英發展培訓藍圖」，提升業務同仁在高資產客群經營上的專業能力。榮獲2023年台灣保險卓越獎「人才培訓專案企畫卓越獎-壽險組-金質獎」。

同時，透過數位轉型為業務員數位賦能，打造虛實融合的「業務行動辦公室」，使「遠距投保」、「行動理賠」成為業務員的數位利器，因此榮獲2023年德國iF設計獎「用戶體驗（UX）-傳達設計獎」，成為國內首家獲此殊榮的保險公司。此外，全球人壽的業務員透過「360度客戶視圖資料庫」，即時掌握保戶各式互動契機與保單生命週期，進行精準行銷，更能藉此積極開展公平待客和普惠金融的觀念，使公平待客成為業務同仁的DNA，真正融入業務員的日常工作中。

全球人壽近年更致力數位轉型，整合數位服務以優化客戶體驗，透過數位科技及AI技術的應用，發展行動理賠業務，並積極參與理賠聯盟鏈及理賠醫起通等專案的推廣，也持續改善內部流程，精進營運作業，並健全核保與理賠風險控管，提升風險管務效能。透過不斷優化保戶專區、網路投保專區、智能客服，以及全球人壽LINE官方帳號，提供24小時不間斷的個人化金融服務，推動傳統和數位兼容的服務管道，大力提升數位平權，營造友善金融環境，實踐普惠金融的理念。

▲圖說二：全球人壽拿下「2024年保險品質獎」的「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」等4項優等獎肯定。由全球人壽業務長鄭中安（左）、品牌暨公共關係處副總經理蕭乃心（中）、行政長韋亭旭（右）代表領獎。 （圖／全球人壽提供）
▲全球人壽拿下「2024年保險品質獎」的「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」等4項優等獎肯定。由全球人壽業務長鄭中安（左）、品牌暨公共關係處副總經理蕭乃心（中）、行政長韋亭旭（右）代表領獎。 （圖／全球人壽提供）
面對去年連續多起重大天災的挑戰時，全球人壽始終以第一時間啟動重大災害保戶關懷機制，包括主動快速理賠、續期保費緩繳3個月、保單借款利息緩繳6個月、申請補發保單免收手續費等一系列措施，更提供傷亡保戶慰問金，從優、從速、從心協助保戶辦理理賠，發揮保險的人性關懷及社會功能。

全球人壽深耕台灣至今屆滿30周年，多年來始終以「愛與責任」守護台灣，長期關注社會弱勢族群，支持忠義基金會失依兒少，透過各式公益活動，善盡企業社會責任，吸引更多民眾參與公益，以「共同參與」及「二次公益」的正能量，啟動CSR善循環，創造更溫暖的社會環境。

同時，全球人壽亦長期推動台灣體育發展，支持棒球紮根教育，為離島偏鄉學子完成棒球夢想，積極參與國內外各項經典賽事，更跨足台灣籃球賽事，一步一腳印實踐企業社會責任，藉由長期的體育推廣，提升企業同仁健康、培養運動社會風氣，永續全民身心健康，因此屢獲殊榮，包括2023年台灣保險卓越獎「公益關懷專案企畫卓越獎-壽險組-銀質獎」肯定、連續6年榮獲教育部體育署體育推手獎「金質獎」肯定，「運動企業認證」更是連續4度大滿貫。

致力打造以人為本、利己利他的永續企業，積極驅動ESG永續轉型的全球人壽更從2019年起每年編撰「永續報告書」，全方位揭露全球人壽在公平待客、普惠金融和環境永續等方面的ESG亮點績效，榮獲2023 年TSAA台灣永續行動獎「SDG15全球ESG轉動善循環-銅級」，以及2023年TCSA台灣企業永續獎「永續報告類金融及保險業第1類金獎」，全方位實踐社會責任。

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