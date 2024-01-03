深耕永續價值　全球人壽拿下2024「保險品質獎」4項肯定

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同時，透過數位轉型為業務員數位賦能，打造虛實融合的「業務行動辦公室」，使「遠距投保」、「行動理賠」成為業務員的數位利器，因此榮獲2023年德國iF設計獎「用戶體驗（UX）-傳達設計獎」，成為國內首家獲此殊榮的保險公司。此外，全球人壽的業務員透過「360度客戶視圖資料庫」，即時掌握保戶各式互動契機與保單生命週期，進行精準行銷，更能藉此積極開展公平待客和普惠金融的觀念，使公平待客成為業務同仁的DNA，真正融入業務員的日常工作中。
全球人壽近年更致力數位轉型，整合數位服務以優化客戶體驗，透過數位科技及AI技術的應用，發展行動理賠業務，並積極參與理賠聯盟鏈及理賠醫起通等專案的推廣，也持續改善內部流程，精進營運作業，並健全核保與理賠風險控管，提升風險管務效能。透過不斷優化保戶專區、網路投保專區、智能客服，以及全球人壽LINE官方帳號，提供24小時不間斷的個人化金融服務，推動傳統和數位兼容的服務管道，大力提升數位平權，營造友善金融環境，實踐普惠金融的理念。
面對去年連續多起重大天災的挑戰時，全球人壽始終以第一時間啟動重大災害保戶關懷機制，包括主動快速理賠、續期保費緩繳3個月、保單借款利息緩繳6個月、申請補發保單免收手續費等一系列措施，更提供傷亡保戶慰問金，從優、從速、從心協助保戶辦理理賠，發揮保險的人性關懷及社會功能。
全球人壽深耕台灣至今屆滿30周年，多年來始終以「愛與責任」守護台灣，長期關注社會弱勢族群，支持忠義基金會失依兒少，透過各式公益活動，善盡企業社會責任，吸引更多民眾參與公益，以「共同參與」及「二次公益」的正能量，啟動CSR善循環，創造更溫暖的社會環境。
同時，全球人壽亦長期推動台灣體育發展，支持棒球紮根教育，為離島偏鄉學子完成棒球夢想，積極參與國內外各項經典賽事，更跨足台灣籃球賽事，一步一腳印實踐企業社會責任，藉由長期的體育推廣，提升企業同仁健康、培養運動社會風氣，永續全民身心健康，因此屢獲殊榮，包括2023年台灣保險卓越獎「公益關懷專案企畫卓越獎-壽險組-銀質獎」肯定、連續6年榮獲教育部體育署體育推手獎「金質獎」肯定，「運動企業認證」更是連續4度大滿貫。
致力打造以人為本、利己利他的永續企業，積極驅動ESG永續轉型的全球人壽更從2019年起每年編撰「永續報告書」，全方位揭露全球人壽在公平待客、普惠金融和環境永續等方面的ESG亮點績效，榮獲2023 年TSAA台灣永續行動獎「SDG15全球ESG轉動善循環-銅級」，以及2023年TCSA台灣企業永續獎「永續報告類金融及保險業第1類金獎」，全方位實踐社會責任。