籃籃被爆「王齊麟喜歡妳」2人進展曝光！女神害羞說了：進步很多
啦啦隊女神籃籃（籃靖玟）憑藉清新活潑的可愛個性，獲得廣大觀眾青睞，感情狀態備受關注。去年年底，籃籃就被徐乃麟爆料曾介紹羽球國手王齊麟認識，「王齊麟很喜歡妳！」讓大家好奇兩人發展，結果籃籃昨（2）日被問及此事時也害羞回應了。
記者詹鎰睿／綜合報導
籃籃昨日在IG限時動態開放2024問答QA，其中就有粉絲好奇詢問，「跟羽球國手的進一步認識有下文嗎？」結果籃籃笑回，「完全沒有！零互動，但最近跟弟弟一起打球，感情沒進展，球技倒是進步很多。」
不過籃籃也曝光理想對象的5大條件，「愛家、愛貓狗、有幽默感、細心、像小孩可以跟我玩在一起卻又夠成熟。」就連網友在跨年前分手宣洩心情，籃籃都能熱情地回應，主動給予溫暖建議，「節日前的分開是最痛苦的，如果還是捨不得就挽回，看看還有沒有緣分，沒有的話就順其自然，老話一句，時間會沖淡一切。」
去年12月，徐乃麟在《天才衝衝衝》開棚記者會時爆料，曾介紹王齊麟給籃籃認識，「王齊麟說他很喜歡妳，男未婚女未嫁有什麼關係。」籃籃害羞地說，因為她怕生，所以2人都沒有單獨約出去過，也沒有互相留聯繫方式，「有加IG啦，但沒有互動，而且我們沒有什麼共同好友啦，只有乃哥。」
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