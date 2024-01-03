羽田機場2機相撞！通聯記錄曝光：海保機長聽錯指令闖入跑道釀禍
日本航空一架國內班機2日與日本海上保安廳MA722巡邏機發生相撞，客機全員生還，但海保廳巡邏機的6名組員中，機長重傷，其餘5人罹難。海保廳飛機的2個黑盒子已經尋獲，日本國土交通省今（3）日公布通聯記錄，證實肇因為海保機機長被指示前往跑道前的停靠點，但沒有獲得進入跑道的允許，最後不幸釀成悲劇。
記者林莞茜／綜合報導
綜合外媒報導，該通聯記錄顯示，第1次通訊點為5點43分2秒，日航飛機的機長告知「這是JAL516 18號地點」，10秒後管制員指示「請繼續接近跑道，有一架飛機正在起飛」日航機報告降落在跑道上沒有問題，同時海保機長回「JA722A，在滑行道C」，管制員指示「1號，請滑行到C5跑道停止位置」，隨後機長回報正在前往停靠點。
據了解，海上保安廳表示，海保機機長是接獲許可才進入跑道，但國土交通省強調塔台下達的指令並無問題，在事故發生前，航管人員已允許日航飛機進入跑道，並下令MA722定翼機在跑道旁待命，等待下一步指令，不過海保機長疑似聽成相反的指令而闖入跑到，最終不幸造成機上6名機組員，僅機長宮本元氣生還，但受有大面積燒傷，經搶救後已脫險，目前在加護病房觀察。