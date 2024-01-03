海保機與日航擦撞釀5死！塔台僅指示「到跑道前」　未許可進入

羽田機場2機相撞！通聯記錄曝光：海保機長聽錯指令闖入跑道釀禍

▲日本東京羽田機場2日傍晚發生起火意外，一架日本航空客機降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火，最終造成5人不幸罹難。（圖／美聯社 ／達志影像）
▲日本東京羽田機場2日傍晚發生起火意外，一架日本航空客機降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火，最終造成5人不幸罹難。（圖／美聯社 ／達志影像）

記者林莞茜／綜合報導

日本航空一架國內班機2日與日本海上保安廳MA722巡邏機發生相撞，客機全員生還，但海保廳巡邏機的6名組員中，機長重傷，其餘5人罹難。海保廳飛機的2個黑盒子已經尋獲，日本國土交通省今（3）日公布通聯記錄，證實肇因為海保機機長被指示前往跑道前的停靠點，但沒有獲得進入跑道的允許，最後不幸釀成悲劇。

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綜合外媒報導，該通聯記錄顯示，第1次通訊點為5點43分2秒，日航飛機的機長告知「這是JAL516 18號地點」，10秒後管制員指示「請繼續接近跑道，有一架飛機正在起飛」日航機報告降落在跑道上沒有問題，同時海保機長回「JA722A，在滑行道C」，管制員指示「1號，請滑行到C5跑道停止位置」，隨後機長回報正在前往停靠點。

據了解，海上保安廳表示，海保機機長是接獲許可才進入跑道，但國土交通省強調塔台下達的指令並無問題，在事故發生前，航管人員已允許日航飛機進入跑道，並下令MA722定翼機在跑道旁待命，等待下一步指令，不過海保機長疑似聽成相反的指令而闖入跑到，最終不幸造成機上6名機組員，僅機長宮本元氣生還，但受有大面積燒傷，經搶救後已脫險，目前在加護病房觀察。

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