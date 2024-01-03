中國主播暗諷日強震「報應」慘遭停職！不到一天暴增700萬粉絲
日本石川縣能登半島在2024年元旦遭遇規模7.6地震，截至今（3）日上午已經累積64人死亡。而中國海南廣播電視台主持人肖程皓，日前在微博上發出「報應來了？日本突發7.4級地震！」而慘遭停職，但他的個人抖音帳號，卻在一天內增加了700多萬粉絲，目前還在持續飆漲中。
記者潘毅／綜合報導
肖程皓是中國海南廣播電視台的主持人，他在1月2日時，於個人微博發出自己談論本次能登半島7.6地震災情時，下標「報應來了？日本突發7.4級地震！」，並在影片內提及日本去年排福島核處理水的事件，更頗有暗喻稱「看來有些事還是要少做」。
影片隨即引發瘋傳，海南廣電總台也立即宣布將肖程皓停職並進行調查。過去被視為戰狼代表的前環球時報總編輯胡錫進也表示，肖程皓作為官方電台的主持人，就是公眾人物，不能像普通人一樣隨意「表達觀點、釋放情緒」。
不料肖程皓遭停職後，大批中國網友反倒湧入海南廣電總台的微博出征，同時瘋狂關注肖程皓的抖音，昨（2）日肖程皓原只有60萬粉絲的帳號，但到了今（3）日晚間時，已經突破772萬人，大批大陸網友也在各個舊影片中留言力挺「程皓代表的是民族情結」、「海南衛視台長出來說明，為何說真話的人要停職」、「因為解說日本事件，我成了粉絲」，這也顯現了中國網路上的民族情緒，連官方媒體都難以掌握。