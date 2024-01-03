▲他漁港堤防昏倒無呼吸心跳　醫曝「救命關鍵方法」

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抵達醫院OHCA 發現冠狀動脈嚴重阻塞抵達童綜合醫院時，患者仍處於OHCA(心肺功能停止)的情況，急診室醫護同仁再接手進行急救，由於心臟功能持續未恢復，由心臟外科團隊緊急裝設葉克膜維持循環，再由心臟內科醫師進行心導管血管攝影，發現患者右側冠狀動脈阻塞嚴重無法藉由心導管打通，再安排進行冠狀動脈繞道手術，術後至加護病房照護兩周，再至普通病房住院一周並進行心肺復健治療後即出院返家休養。
急性心肌梗塞合併心因性休克 葉克膜搶救後手術童綜合醫院心臟外科吳清文主指出，患者是因為冠狀動脈血流遭血栓堵塞，血液無法流入心臟而缺血嚴重，導致急性心肌梗塞合併心因性休克。雖然到院後經持續搶救有恢復呼吸心跳，但其心臟功能不佳，緊急在第一時間裝設葉克膜維持心肺功能，讓心臟休息並儘速進行冠狀動脈繞道手術。患者術後恢復良好，心臟功能也可以自行正常運作，於術後第五天即移除葉克膜，住院期間也安排接受心肺復健，強化心肺耐力，降低心臟疾病再復發的機率。
發生急性心肌梗塞 關鍵救命方法一次看吳肇鑫副院長表示，急性心肌梗塞發生時，當下最關鍵的救命方法就是施行心肺復甦CPR，並且使用自動體外心臟去顫AED。因為持續性進行CPR能夠幫助梗塞患者到醫院前維持全身血液的灌流，尤其避免腦部缺氧的發生；而AED的使用就是希望藉由電擊去顫讓心臟有機會恢復正常跳動。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60438
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