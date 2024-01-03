啦啦隊琪琪「雞蛋糕配奶茶」度日！再跳1年引退小龍女 原因超暖
味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女隊長琪琪，憑藉活潑又豪爽個性，迅速擄獲大批球迷喜愛，在隊伍中又展現溫暖且貼心的一面，讓女孩們相當信任。近日，琪琪在節目上再次分享，為何只跳一年就退休的契機，沒想到原因超暖，竟然希望自己退居幕後，把機會讓給年輕後輩。
記者詹鎰睿／綜合報導
琪琪在節目《命運好好玩》分享，她過去擔任中華隊CT Girls啦啦隊的那幾年，過得相當辛苦，尤其是比賽淡季，只能靠著接案賺錢，同時還擁有飲料店員、ShowGirl、廟會鋼管舞者、兒童劇演員等不同的身分，一有空檔就去接別的工作。
琪琪還說，有次只吃20元的雞蛋糕配一罐10元的麥香奶茶作為晚餐。如今想起這段經歷，仍讓琪琪忍不住眼眶泛淚，目前最大的願望就是存錢買一棟電梯公寓，好照顧身體不好的爸爸，以及腦麻的弟弟。談到為何再跳一年就退休？琪琪坦言「覺得年紀越大，在行業越容易被淘汰。」
原來琪琪有發現球迷們喜新厭舊，但她一直都想要在棒球場工作，不想被淘汰，決定接受事實，慢慢退居幕後，擔任小龍女的負責人，幫忙處理雜事。有趣的是，琪琪還爆料，「她們現在都叫我媽媽了，母親節還送我康乃馨。」讓主持人何篤霖不忍平反，「真的很靠Ｘ耶！」不過琪琪也說，讓更多年輕女孩上來跳，也沒有不好，而且變為球團人員後，在薪水方面也會比較穩定。
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