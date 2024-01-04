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不忍了！她新年上班驚見「好幾人退群」　一票人秒懂：寧不拿年終

▲一名女網友在2024年第一天上班日，驚見好幾人默默退出LINE工作群組，令她相當疑惑。（示意圖／翻攝LINE官網）
▲一名女網友在2024年第一天上班日，驚見好幾人默默退出LINE工作群組，令她相當疑惑。（示意圖／翻攝LINE官網）

記者李琦瑋／綜合報導

辛勤工作一整年，上班族最期待的就是年終獎金，但有一名女網友卻在2024年第一天上班日，驚見好幾人默默退出LINE工作群組，讓她疑惑「通常退出代表離職了吧？有這麼快拿到年終的嗎？還是乾脆連年終都不想等就走了呢？」釣出一票網友討論原因。

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一名女網友日前在Dcard上發文，談到因工作關係開了幾個與廠商、客戶聯繫的LINE群組，每天工事之一就是在群組裡報備事項和進度，卻發現不少人在元旦過後，一聲不吭就退出群組，她感到相當疑惑，「通常退出代表離職了吧？明明2月就要過年了呀，有那麼快拿到年終的嗎？還是乾脆連年終都不想等就走了呢？」

該文一出，引起其他網友熱烈討論，有些人猜測「應該是忍不到領年終吧」、「若找到更好的工作，其實寧可不拿年終，或許也根本沒有年終」、「正常！我們公司大群組最近也陸陸續續退出不少人，趁新年換更好的工作吧」、「如果是已經猜到年終很烙賽的話，不領直接掰也是灑脫」。

也有人認為，「可能被挖走了吧！我們公司就花了一筆錢，買他那邊的年終特休，直接把人挖來」」、「我同事他公司挖人是幫對方付違約金和年終」、「要看唉，我過年前離職，年終還是有就是了，最後一天直接退群組，因為不想被別人踢」、「外商可能跨年前就發了」。

關於年前離職，104人資學院總經理花梓馨接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，主要考量3點，首先是年終獎金多寡、評估自己是否在意這筆錢，公司給得多當然是「先拿到再閃人」，給得少何必忍耐、受鳥氣。

花梓馨提到，再來要考量是否有找到工作了，並評估新工作的所得、福利，是否能平衡沒拿到年終的損失，在大缺工時代下，各企業都在搶人才，其實可以和新公司談，想領到年終再走，有些企業遇到不錯的人才、又急著用人，會願意補給這筆年終。

最後就是看自己的生涯規劃，他認為，如果不是非常討厭現職，一律建議領完年終再走，尤其是離職後想先休息一下，不急著找工作的人，有一筆錢傍身會比較安心。

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